Imagini de senzație cu Andreea Tonciu în costum de baie: „Eu nu fac concurență nimănui!”. Cum s-a lăsat pozată pe plajă

Andreea Tonciu a făcut senzație în mediul online cu ipostazele incendiare în care s-a lăsat pozată, pe plajă. Superba brunetă a îmbrăcat un costum de baie albastru care îi scoate în evidență bustul generos și bronzul perfect.

Andreea Tonciu duce o viață discretă de când a renunțat la cariera în televiziune. Deși aparițiile sale pe micile ecrane ale publicului sunt rare, aceasta este destul de activă pe rețelele sociale.

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, focoasa brunetă nu uită să-i țină la curent cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, fosta asistentă TV a pus pe jar publicul masculin cu pozele sale în costum de baie.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Andreea Tonciu este posesoarea unui trup de invidiat la 39 de ani. Aceasta are mare grijă de aspectul fizic, iar drept dovadă stau chiar pozele sale din mediul online.

Cum arată Andreea Tonciu într-un costum de baie întreg

Atunci când nu se află în România, Andreea Tonciu își petrece timpul în Emiratele Arabe Unite. Recent, focoasa brunetă s-a lăsat fotografiată în ipostaze incendiare pe plaja unui resort de lux din Dubai.

Fosta asistentă TV a reușit să atragă atenția prietenilor virtuali cu formele sale de invidiat. Aceasta a apelat la un costum de baie albastru care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special bustul generos și talia de viespe.

Andreea Tonciu și-a asortat ținuta de plajă cu ochelari de soare și câteva bijuterii strălucitoare. Pozele sale au generat o mulțime de like-uri din partea fanilor. De altfel, complimentele nu au întârziat să își facă apariția.

„Eu nu fac concurență nimănui! E greu cu mine”, a scris ea în dreptul postării.

„Superbă” sau „Foarte frumoasă!”, i-au comentat oamenii din mediul online.

Cât de mult a crescut fiica Andreei Tonciu. Cu cine seamănă Rebecca

Andreea Tonciu este o mămică împlinită și fericită. Aceasta se mândrește ori de câte ori are ocazia cu Rebecca, care este de o frumusețe deosebită.

Adesea, fosta asistentă TV publică imagini adorabile cu fetița ei. Rebecca reușește să atragă atenția prietenilor virtuali cu superbele trăsături. Din fotografii se poate observa cu micuța seamănă foarte bine cu tatăl ei, Daniel Niculescu.

Pozele în care apare Rebecca strâng o mulțime de reacții. Un lucru este cert, fiica Andreei Tonciu impresionează de fiecare dată cu frumusețea ei.

„Sunteți minunate”, „Ai o familie foarte frumoasă! Felicitări!”, „Ce frumoasă e fetița!”, „Sunteți minunați toți trei!” sau „Superbă locația, iar voi sunteți wow!”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Deși a renunțat la televiziune pentru a-și întemeia o familie alături de Daniel Niculescu, Andreea Tonciu nu regretă nicio secundă alegerea făcută. Aceasta este extrem de fericită alături de soțul și fiica lor.

Mai mult, fosta asistentă TV are o relație specială cu Rebecca. Cele două pare că sunt de nedespărțit.