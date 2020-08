Alin Oprea, dezvăluiri fără perdea. Artistul a dezvăluit când s-a produs ruptura de soția sa

Imediat după răspândirea zvonului despre separarea soților Oprea, Alin a încercat să evite discuțiile despre subiect, însă acum , când lucrurile sunt clare pentru toată lumea, artistul a decis să vorbească și să-și expună punctul de vedere.

Într-un interviu acordat cotidianului Click!, Alin Oprea a recunoscut că are o relație extraconjugală de mai multă vreme, însă totul s-a declanșat din momentul în care soția sa a plecat în Marea Britanie, pentru a fi alături de fiica celor doi, care studia în Regat.

“Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017. Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani. Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie, m-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine”, a povestit Alin pentru aceeași sursă.