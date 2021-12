Noua afacere în care vrea să investească Irinel Columbeanu. Este noua invenție, după eșecul cu "columbeanitul"

Cu vastă experiență în domeniul afacerilor și ca om care a avut pe mâini milioane de euro, acesta își propune să aducă plus valoare domeniului și tinerilor antreprenori. Mai mult, vine cu ceva nou în cartea sa, lucru care nu a fost abordat prea des, deși conceptul există, ba chiar recunoaște că s-a inspirat din realitatea actuală.

Cu ce se ocupă acum Irinel Columbeanu și ce inovație vrea să aducă

Irinel Columbeanu lucrează la un volum autobiografic, înc are va aborda fiecare poveste a vieții sale, atât pe plan sentimental, cât și pe plan profesional acolo unde a fost pe culmile cele mai înalte.

Inovația adusă cărții este un cod QR, care scanat cu telefonul trimite către videoclipuri reprezentative segmentului descris în paginile cărții sale "Ipocrația".

„Acest volum va fi prima carte diferită, în care se folosește o nouă o idee care mie mi-a venit grație pandemiei, care a generat necesitatea de a fi controlat certificatul verde. Am fost curios să văd cum se controlează veridicitatea unor informații, pe baza codului QR care e citit de orice body-guard, cu aproape orice cameră.

Îl scanează și sare direct pe site-ul care trebuie. Niște oameni care nu au mare instructaj în IT, pot verifica ceva. Astfel, acest cod QR va fi la îndemâna oricui va vrea să citească volumul tipărit. Este vorba despre un acces în mediu digital, posibil printr-un cod qr, care se va tipări în paginile cărții", a declarat Irinel Columbeanu pentru impact.ro.

Acesta va vorbi într-un capitol și despre interacținule sale cu Securitatea anilor 90: „Nu am trăit numai copilăria și adolescența, ci și primii ani ai tinereții în acea perioadă. Fură vremurile timpurii, de creștere și dezvoltare ale ‘ipocrației, adică ipocrizia celor din jur (pe care de mic n-am suportat-o), ajunsă ca prin tolerarea ei reciprocă să-i infecteze pe mai toți membrii acelei societăți și astfel chiar să o și conducă, de unde vine și titlul cărții pe care urmează să o lansez foarte curând, Ipocrația.", a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

Cum și-a pierdut Irinel Columbeanu averea

După ce a pierdut o avere în valoare de aproximativ 150 milioane de euro, Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască cu chirie într-un mic apartament. Anul trecut, vila sa din Izvorani a fost scoasă de bancă la licitație.

Din milionarul excentric înconjurat de cele mai frumose femei ale României, s-a transformat într-un cetâțean simplu, care se uitâ de două ori la prețurile produselor pe care le pune în coșul de cumpărături.

Banca la care milionarul a făcut în trecut un împrumut de 5,5 milioane de euro, l-a executat silit pentru că nu și-a mai plătit rata, iar Irinel a rămas fără vila de la Izvorani. Vila de lux din Izvorani a fostului milionar, Irinel Columbeanu este acum scoasă la licitație pentru suma de 750.000 de euro.

Salvarea lui poate veni din vânzarea fostelor sale bunuri, pe care ANAF a pus poprire. După achitarea împrumurilor la bănci, el ar rămâne cu 2,5 milioane de euro.

Irinel Columbeanu, viața amoroasă tumultoasă

În anul 2011, Irinel Columbeanu şi Monica Gabor au decis să nu mai formeze un cuplu, s-au separat printr-un divorţ de durată deoarece custodia fiicei lor a fost mai dificilă. Monica şi-a dorit să o aibă pe Irina, la fel şi Irinel. Instanţa de atunci a decis ca ea să locuiască alături de tatăl ei. Milionarul a dorit să îi ofere "cea mai bună educaţie", motiv pentru care a făcut tot ce a fost posibil să obțină custodia fiicei lui.

Pe vremea aceea, el nu îi mai permitea Monicăi să intre în vila de la Izvorani, însă acum relaţiile au deveni foarte bune, încât vorbesc destul de des, chiar s-au întânit şi în America, locul unde fotomodelul s-a stabilit de ceva timp. O vreme îndelungată, Irina îşi vizita mama numai în vacanţă, însă acum ceva timp în urmă a anunţat prin intermediul ei că şi-ar dori să stea mereu acolo, alături de Mr. Pink, soțul mamei sale, şi de fiul acestuia. Irinel nu s-a împotrivit și a acceptat, mai ales că acesta trece printr-o situație financiară delicată.

Irinel Columbeanu a mai fost într-o relație cu Anna Lesko. Cei doi s-au cunoscut în 1996, pe vremea când ea era o balerină de 17 ani, iar el un afacerist de 38 de ani.

Anna avea un spectacol la o petrecere organizată la Casinoul din Constanța, unde se afla și Irinel. Relația lor a durat 8 ani, timp în care Anna s-a lansat în industria muzicală.

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko într-un interviu pentru acasatv. Relația lor s-a destrămat în anul 2004.

