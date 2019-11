Betty Stoian, cea mai dureroasă dezvăluire despre mama sa: ”Simțeam că se întâmplă ceva! Nu am spus nimănui asta!”

Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a făcut cea mai dureroasă dezvăluire despre mama sa care a murit pe când aceasta avea doar 8 ani.

Soția lui Florin Salam era grav bolnavă și a murit, lăsând în urmă doi copii și un soț îndurerat. Acum, fiica manelistului face dezvăluiri neașteptate despre mama sa:

Betty Stoian povestește că ea a simțit că ceva rău se va întâmpla cu mama ei, iar înainte cu doar o săptămână de la tragedie a văzut ceva ce a speriat-o.

„8 ani aveam, eram mică. Nu am spus niciodată asta: eu am simțit că o să se întâmple ceva cu mama mea cu o săptămână înainte. Eram acasă la cineva. Mi-a venit o imagine în ochi cu toată întâmplarea. Exact ce s-a întâmplat. A venit tatăl meu la mine și mi-a spus că mama nu mai este cu noi. Cât de mică eram… am simțit că totul s-a sfârșit. Nu am cum să explic. Doar cine a trecut prin așa ceva înțelege. Nu există sentimentul atât de puternic până nu treci prin așa ceva. Eu am fost nevoită să mă maturizez mult mai devreme.

Florin Salam alături de soția sa, Fănica

Mi-a prins bine în sensul că: am știut să îmi aleg prietenii, dorințele pentru viitor, am știut ce trebuie să fac. Indiferent de vârstă eu a trebuit să îmi iau viața în mâini și să merg mai departe”, a povestit Betty, potrivit Spynews.