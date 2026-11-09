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Ce factură uriașă a primit Saveta Bogdan la curent! Cântăreața îngheață de frig în casă

Odată cu sezonul rece, au revenit și problemele cu apa caldă și căldura, situații cu care se confruntă tot mai mulți români. Nici Saveta Bogdan nu a scăpat de aceste neplăceri. Cântăreața de muzică populară spune că primește apă caldă „cu porția” și că este nevoită să stea în frig chiar la ea acasă. Pe lângă toate acestea, artista a avut parte și de un șoc atunci când a văzut cât are de achitat pentru energia electrică pe o singură lună.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 12:34 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:06
Saveta Bogdan e îngrozită de factura la curent | arhiva
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Scumpirile din ultimii ani îi fac pe români să privească sezonul rece cu tot mai multă îngrijorare. Pe lângă problemele cauzate de furnizarea apei calde și a căldurii, mulți se confruntă și cu facturi tot mai greu de suportat.

Saveta Bogdan trece și ea printr-o perioadă dificilă. Odată cu temperaturile scăzute, artista petrece mai mult timp în locuință, dar nu reușește să scape de frig nici în propria ei casă.

Ce factură uriașă a primit Saveta Bogdan la curent pentru o singură lună!

Cântăreața a povestit pentru Spynews.ro că încălzirea apartamentului este o adevărată provocare, întrucât caloriferele, deși sunt pornite, nu dau căldură suficientă. Nici situația apei calde nu este mai bună. Potrivit spuselor sale, în ultima perioadă a ajuns să aibă apă caldă doar o dată pe săptămână.

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Saveta Bogdan a fost surprinsă și de valoarea facturii la energia electrică. Artista spune că are de achitat aproximativ 800 de lei, o sumă pe care nu o consideră justificată pentru cât consumă. Aceasta susține că folosește mașina de spălat doar o dată la trei săptămâni și că, în cea mai mare parte a timpului, ține luminile stinse în dormitor. În ceea ce privește aparatele care funcționează frecvent, cântăreața spune că are doar televizor și frigider în casă.

Saveta Bogdan: „E urâtă bătrânețea”

Saveta Bogdan spune că realitatea bătrâneții este cu totul diferită de ceea ce și-ar fi imaginat cândva, mai ales că totul s-a scumpit, iar atunci când merge la cumpărături realizează cât de greu este. Dacă în trecut se întorcea de la piață cu sacoșele pline, acum este nevoită să se limiteze la câteva produse.

saveta bogdan colaj cu factura la curent
saveta bogdan la o emisiune tv

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