Saveta Bogdan a ajuns de urgență la spital, după ce s-a accidentat în spatele blocului. Ce i s-a întâmplat cântăreței!

Saveta Bogdan a ajuns la spital. Ce a pățit îndrăgita interpretă de muzică populară după ce a coborât din taxi | Captură Facebook

Saveta Bogdan a trecut prin momente de panică după ce, în urmă cu câteva zile, a suferit un accident chiar în apropierea locuinței sale. Îndrăgita interpretă de muzică populară a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a lovit atunci când a coborât din taxi, potrivit Cancan.

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Ce a pățit Saveta Bogdan când s-a dat jos din taxi: „Am făcut o mișcare greșită”

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate soliste de muzică populară de la noi din țară. De curând, artista a trecut printr-o experiență neplăcută și asta pentru că a ajuns la spital. După ce a coborât din taxi, artista a și-a pierdut echilibrul, iar pentru a evita o căzătură mai serioasă s-a sprijinit de mână.

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„M-am dat jos din taxi. S-a băgat un taximetrist exact în spatele blocului și m-a lăsat în bordură. Iar eu, când m-am dat jos, am făcut o mișcare greșită cu piciorul drept. Mi-a alunecat un pic, dar a fost o distanță mică și nu mi s-a întâmplat nimic la picior. Doar că, încercând să mă sprijin, m-am lovit la tendoane, aici, la podul palmei atunci când am căzut”, a declarat Saveta Bogdan pentru Spynews, citată de Cancan.

Medicii i-au pus mâna în ghips

Din cauza durerilor de la nivelul mâinii, Saveta Bogdan s-a prezentat la urgențe, acolo unde a fost preluată pentru investigații. Deși, din fericire, nu a fost vorba despre o fractură, medicii au decis să îi pună mâna în ghips.

Între timp, Saveta Bogdan își continuă activitatea chiar și în aceste condiții, astfel că a participat la o emisiune televizată, fără ca accidentarea să fie observată, după cum chiar ea a povestit pentru Spynews.

„Am fost la urgențe și mi-au pus mâna în ghips. Acum mi-l scoate vineri. Nu este ceva grav, dar totuși este ceva. Iar acum mă duc la emisiune cu mâna așa. Mi-am luat o ie cu mânecă lungă, nu s-a observat nimic aseară la emisiune”, a dezvăluit solista de muzică populară, potrivit surselor citate mai sus.

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