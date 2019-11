Fetița lui Laurette, bătută crunt la școală! Vedeta își strigă iar durerea: ”Nu știu ce măsuri s-au luat! Am fost la doamna directoare și...”

”Nu știu ce măsuri s-au luat până în momentul de față. Săptămâna trecută nu afost lăsată să meargă în clasă de către colegul său. A avut loc și o șicanare între copii pe holul școli și a fost împinsă și a căzut cu gura pe gresia de pe holul școlii și și-a spart dințișorul din față. O doare toată dantura de sus. Am fost ieri la doamna directoare pentru că am înțeles că din moment ce s-a pronunțat legea anti-bullying-ului trebuie ca părinții să lase ceva în scris. Am fost ieri la doamna directoare, dar din păcate nu era secretară acolo și trebuie să revin luni„, a declarat Laurette pentru Antena 3.