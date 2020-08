FOTO | Cum arată misteriosul logodnic al lui Carmen Gerbenișan. Bărbatul nu se afișează deloc pe rețelele de socializare

Reacția de milioane a lui Carmen, a doua zi după ce a fost ceută

"M-am logodit, no situație! AAA! E stupid, dar nu știu ce să zic, sincer! Sunt super fericită și neașteptată. M-au luat prin surprindere în papuci de casă. O să fac un vlog pentru a vă povesti cum s-a întâmplat totul pentru că nu îmi vine să cred că oamenii ăștia știau și nimeni în lumea asta nu se aștepta la așa ceva.

Nu am vorbit despre asta, nu ne-am uitat împreună la poze cu inelul. Na, noi ne mutăm împreună, dar nu țineam neapărat la lucrurile astea și n-am crezut că o să se întâmple prea curând pentru că, nu știu, sincer, nu știu de ce! M-au șocat! A fost o seară de șoc! Nici nu mai știu ce am zis știu că am început să plâng instant. Eu nu-s genul ăla de persoană așa care să mă las impresionată de lucrurile astea romantice, poate unora li se pare că-s mai rece, dar a fost drăguț, a fost foarte drăguț!", a spus pe instastory Carmen Gerbenișan.

Vezi cum a fost cerută în căsătorie --------> ACI