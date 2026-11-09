Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești: „Un sistem de nepotism”

Demisia lui Conrad Mericoffer a readus în atenție problemele din teatrele românești, iar Ioana Ginghină a profitat de ocazie pentru a vorbi despre neregulile din acest domeniu. Actrița a povestit despre experiențele neplăcute prin care a trecut de-a lungul anilor și a criticat un sistem despre care consideră că nu funcționează după principii corecte.

Ioana Ginghină a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile din lumea teatrului românesc, fiind implicată activ și în activitatea sindicală. De-a lungul timpului, actrița a semnalat mai multe probleme din acest domeniu, printre care abuzurile, presiunile asupra actorilor și neregulile din instituțiile culturale. Recent, aceasta a revenit asupra subiectului, în urma demisiei lui Conrad Mericoffer, făcând noi dezvăluiri despre realitățile din spatele scenei.

Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești



Demisia lui Conrad Mericoffer și dezvăluirile făcute de acesta au determinat-o pe Ioana Ginghină să ia atitudine în mediul online. Actrița a distribuit mesajul fostului coleg și a adăugat câteva rânduri în care a sugerat că se confruntă cu situații asemănătoare și că nici pentru ea lucrurile nu sunt deloc ușoare.

Potrivit Spynews.ro, Ioana Ginghină a vorbit despre abuzurile pe care spune că le semnalează în teatre încă din 2020. Actrița a dezvăluit că are un proces pe rol la CNCD în legătură cu această situație și că, de mai mulți ani, încearcă să atragă atenția asupra unui sistem pe care îl consideră marcat de nepotism și favoritisme.

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Ioana Ginghină afirmă că neregulile din lumea teatrului persistă de ani buni, motiv pentru care a ales să vorbească despre ele încă din 2020. Actrița a mărturisit că a avut parte de numeroase dificultăți după ce a luat atitudine și că, în ciuda demersurilor repetate prin care a încercat să semnaleze aceste probleme, situația a rămas neschimbată până în prezent.

Actrița a adus în discuție și cazul Teatrului Ion Creangă, unde a contestat felul în care s-a desfășurat concursul pentru funcția de manager, câștigat de Gabriel Coveșeanu. În opinia sa, procesul de selecție nu ar fi fost suficient de transparent, iar prevederile legale ar favoriza persoanele care ocupă deja poziții de conducere. Ioana Ginghină a mai explicat că inclusiv dorința de a participa la o competiție corectă poate genera reacții.



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