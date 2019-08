11 lucruri pe care nu le știai despre Sarah Brightman. Când va veni în România

Astăzi, 14 august, soprana britanică Sarah Brightman își serbează ziua de naștere. Ea împlinește 59 de ani. Sarah Brightman este o cântăreață de crossover clasic, compozitoare, actriță și dansatoare de origine engleză. Sarah Brightman și-a început cariera ca membru al trupei de dans Hot Gossip și a lansat mai multe single-uri disco ca un interpret solo. Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre Sarah Brightman.

11 lucruri neștiute despre Sarah Brightman

- În 1981, și-a făcut debutul în teatrul muzical în Cats, unde l-a întâlnit pe compozitorul Andrew Lloyd Webber, cu care s-a căsătorit.

- Ea a continuat să joace în mai multe muzicaluri pe Broadway, inclusiv Fantoma de la Operă, de unde a provenit rolul Christine Daae.

- Muzicalul "The Original London Cast Album" a fost lansat în format CD în 1987 și s-a vândut în peste 40 de milioane de exemplare în întreaga lume, făcând din vânzările acestui album - cel mai mare din toate timpurile.

- După retragerea de pe scenă și divorțând de Lloyd Webber, Brightman a reluat cariera sa muzicală cu fostul Enigma producătorul fiind Frank Peterson, de data aceasta ca un artist clasic crossover.

- Recording Industry Association of America a numit-o cel mai bine vândut artist clasic de sex feminin al secolului douăzeci și unu în Statele Unite.

- Ea este printre cei mai proeminenți interpreți sau executanți ai genului, cu vânzări la nivel mondial de peste 30 de milioane de discuri și 2 milioane de DVD-uri.

- Brightman este singurul artist care a fost invitat de două ori pentru a cânta la Jocurile Olimpice, în primul rând, în 1992 la Jocurile Olimpice de la Barcelona, unde a cântat "Amigos Para Siempre", cu tenorul spaniol Jose Carreras, cu o audiență globală estimată la un miliard de oameni, și șaisprezece ani mai târziu, în Beijing, de data aceasta cu cântărețul chinez Liu Huan și interpretând piesa "You and Me", la o valoare estimată la 4 miliarde de persoane din întreaga lume.

- Duetul ei cu tenorul italian Andrea Bocelli, "Time To Say Goodbye", a depășit topurile din întreaga Europa și a devenit cel mai mare și cel mai rapid single vândut din toate timpurile în Germania, unde a rămas în partea de sus a topurilor pentru paisprezece săptămâni consecutive, un record de vânzări al tuturor timpurilor, cu peste 3 milioane de exemplare vândute în țară, și, ulterior, a devenit un succes internațional, cu 12 milioane de exemplare vândute în întreaga lume.

- Acum ea are colectate peste 180 de CD-uri de aur și platină, premii pentru vânzări în 38 de țări diferite.

- În afară de muzică, Brightman a început o carieră de film, făcând debutul major în Repo! The Genetic Opera (2008), un film muzical - operă rock, regizat de Darren Lynn Bousman.

- În vara anului 2009, ea a terminat filmările la Stephen Evans, "Cosi" sau "Prima noapte", în care ea joacă rolul unui dirijor, alături de Richard E. Grant. În plus, recent, a format compania sa de producție proprie, Instinct Films, caz în care primul ei film este în pre-producție.

Sarah Brightman în concert în România

Cântăreaţa britanică crossover Sarah Brightman va concerta pe 21 octombrie 2019 la Sala Palatului din Bucureşti, evenimentul făcând parte din turneul mondial „Hymn”.

Brightman, care interpretează între altele în engleză, franceză, spaniolă, germană, turcă şi japoneză, a lansat la începutul lunii noiembrie albumul „Hymn”, al 12-lea material de studio al său.

Turneul de promovare a început în noiembrie 2018 în America de Sud şi va cuprinde 125 de concerte pe cinci continente.

Biletele pentru spectacolul de la Bucureşti vor costa între 150 şi 750 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală şi vor fi puse în vânzare vineri, la ora 11.00. Acestea vor fi disponibile la casa de bilete a Sălii Palatului şi online, pe vandbilete.ro, entertix.ro, iabilet.ro, eventim.ro, bilete.salapalatului.ro.

