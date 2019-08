13 lucruri inedite despre Melanie Griffith. Cum arată actrița la 62 de ani

Astăzi, 9 august, actrița Melanie Griffith împlinește 62 de ani. Este cunoscută pentru câștigarea Premiului Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în filmul Working Girl. A fost de asemenea nominalizată la Premiile Oscar. Este fiica actriței Tippi Hedren și a actorului Peter Griffith. Iată câteva lucruri neștiute despre Melanie Griffith, din cariera și viața sa.

13 lucruri neștiute despre Melanie Griffith

-Fiica actriței Tippi Hedren și a actorului Peter Griffith, Melanie s-a născut la 9 august 1957 la New York. Părinții săi au divorțat încă de când ea avea 4 ani. Tatăl ei s-a recăsătorit cu actrița Nanita Greene, iar mama a început a doua căsnicie alături de Noel Marshall, astfel Melanie a crescut împreună cu trei frați vitregi din ambele căsătorii ale părinților.

- Încă de la vârsta de 15 ani Melanie a început să lucreze ca model și în 1972 l-a cunoscut pe tânărul actor Don Johnson, pe platoul de filmare la Harrad Experiment, unde Don juca alături de mama lui Melanie.

-Între Melanie și Don Johnson a început o frumoasă poveste de dragoste ce i-a condus pe aceștia la căsătorie. Din nefericire, la 6 luni după ce au spus “da”,aceștia au divorțat.

- Cariera lui Melanie începe să se contureze în filme precum Night Moves(1975) sau The Drowning Pool(1975).

- Divorțul a marcat-o foarte tare pe Melanie, care începe să se confrunte cu probleme legate de alcool și droguri. În 1980 este grav rănită într-un accident de mașină, suferind de amnezie câteva zile și alegându-se cu o mână fracturată.

- La mijlocul anilor '80 primește critici pozitive pentru rolul din Body Double(1984), în regia lui Brian DePalma. Apoi urmează succesul din comedia Something Wild.

- Pelicula Working Girl îi aduce o nominalizare la Oscar, dar anii următori o vor găsi în distribuția unor filme mai puțin bine primite, precum The Bonfire of Vanities(1990) sau Shining Through(1992).

- În viața personală, anii '80 și-i petrece alături de cel de-al doilea soț al ei, Steven Bauer. Împreună cu acesta are un copil, Alexander, dar în 1987 divorțează, iar problemele legate de alcool revin.

- La sfatul primului soț, Don, se internează la dezalcoolizare, iar după externare, dragostea celor doi se reînnoada, iar în 1989 se recăsătoresc.

- Din păcate, șase ani mai târziu, relația se încheie, de data aceasta din cauza problemelor lui cu drogurile, făcând loc noii idile pe care Melanie o începuse cu partenerul din Two Much, Antonio Banderas.

- La trei luni de la pronunțarea divorțului de Don, Antonio și Melanie se căsătoresc.

- Cei doi participă la multe evenimente de caritate, atenția lor îndreptându-se în special spre rezervația de animale pe cale de dispariție fondată de mama lui Melanie, Tippi Hedren.

- Melanie continuă să joace în 1997, în rolul Mrs. Haze în regia lui Adrian Lyne, adaptarea piesei Lolita, urmat de: Celebrity (1998), Another Day in Paradise (1998), Crazy in Alabama (1999), Along for the Ride (2000) și Tart (2001).

