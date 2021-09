12 ani de la moartea lui Patrick Swayze. Ultimele imagini cu actorul din „Ghost”, când deja era răpus de boală

Pe 14 septembrie 2009, starul care a rămas în istorie prin prisma personajelor jucate în filme precum „Dirty dancing” sau „Ghost”, a murit, răpus de cancer. Avea 57 de ani când boala l-a răpus, iar chipul i se transformase complet. La vârsta de 55 de ani a fost diafnosticat cu cancer pancreatic, iar ultimii 2 ani din viață au fost o luptă permanentă cu boala, potrivit Daily Mail.

În una dintre fotografiile realizate cu puțin timp înainte să moară, se observă cum celebrul actor ajunsese să fie „piele și os”.

Citește și: Lisa Niemi Swayze, fosta soție a lui Patrick Swayze, continuă lupta împotriva cancerului, boala care l-a răpus pe actor

Patrick Swayze a murit la 57 de ani

Totuși, starul din „Fantoma mea iubită” a crezut până în utlima clipă că va învinge lupta cu boala.

În anul 2011, la doi ani de la moartea actorului, mama acestuia a descris ultimele momente din viața lui, evidențiind faptul că a înfruntat boala cu demnitate, nevrând să fie compătimit.

„A fost o veste tragică pentur toată familia. A fost mereu atât de sănătos. Nu mai fusese bolnav grav până atunci. Eram cu toții devastați. Dar a continuat să lupte până în ziua în care nu a mai putut și nu s-a plâns niciodată. Nu părea niciodată trist. Făcea lucruri și avea apariții în car eoamenii nu puteau vedea cât d emult suferea, de fapt. Eu știam, dar nu vorbea despre asta. Era convins că va reuși să învingă lupta cu boala și nu a renunțat niciodată la speranță. Nu voia niciodată să fie compătimit, a continuat. Chiar și când ii era atât de rău încât nu putea merge, nu ai fi știut. Nu voia să fie o povară", spunea mama actorului în 2011.

În ultimii doi ani de viață actorul a scris o carte autobiografică și a jucat în filmul „The Beast”.

Citește și: Cucerea o lume întreagă cu apariția sa în filmul Dirty Dancing alături de Patrick Swayze. Cât de mult s-a schimbat Jennifer Grey

Cine a fost actorul Patrick Swayze

Patrick Swayze s-a născut în 1953 în Texas și a fost acttor, cântăreț, compozitor și dansator.

Filmele „Dirty Dancing” ( din 1987), „ She's Like the Wind” (din 1989), Ghost (1990), Point Break ( din 1991), l-au făcut celebru în întreaga lume. De asemnea, Patrick Swayze a cimpus și a cântat celebra piesă „She's Like the Wind".

În ceea ce privește viața privată, actorul care a primit o Stea pe Hollywood Walk of Fame a fost căsătorit cu Lisa Niemi timp de 34 de ani, până la moartea actorului. Cei doi nu au avut copii.

În ianuarie 2008, actorul a aflat că avea cancer pancreatic, iar forma avansată a bolii l-a obligat să se supună imediat tratamentului de chimioterapie. În ultimele luni de viață actorul s-a supus unor cure experimentale, în încercarea de a lupta cu boala, ajungând la 47,63 d ekilograme. La 20 de luni de la confirmarea diagnosticului, actorul s-a stins acasă, înconjurat de familie.