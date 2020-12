A dus purtatul măștii la alt nivel. Ce divă a apărut așa în public, în plină pandemie de Coronavirus

Cariera muzicală a început mai târziu, pe la sfârșitul anilor '90. Un debut cu succes, în care primul album al lui Jennifer s-a intitulat "On the 6" și conținea hituri precum "If you had my love" sau "Waiting for tonight". Pentru acest album, Jennifer a obținut discul de platină, datorită volumului de vânzări.

Marea cântăreață Jennifer Lopez și-a anunțat noua linie de cosmetice intitulată JLo Beauty printr-un videoclip în care apare nud. Artista a postat câteva imagini cu ea, complet goală, pentru a face o demonstrație artistică despre felul în care arată pielea ei la vârsta de 51 de ani.

Imaginile surprind diferite unghiuri în care corpul artistei arată demențial. Videoclipul dezvăluie frumusețea, dar și splendoarea vârstei pe care o are, deși pare că timpul s-a oprit în loc pentru ea, vedeta acordă o atenție deosebită îngrijirii, fapt pe care vrea să-l promoveze la nivel mondial prin noile sale produse.

