A fost înșelată Regina Elisabeta de Prințul Philip, precum în ”The Crown”? Adevărul despre presupusele infidelități

Deși seria a fost cercetată, este cunoscut faptul că show-urile TV își iau mari libertăți atunci când vine vorba de construirea unei narațiuni interesante. Așadar, una dintre întrebările care stau pe buzele fanilor este: Prințul Philip a înșelat-o într-adevăr pe Regina Elisabeta a II-a?

Curiozitatea a crescut după moartea acestuia, care a avut loc pe 9 aprilie 2021, cu o săptămână înainte de înmormânatarea programată să înceapă sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 16:30.

A înșelat-o sau nu Prințul Philip pe Regina Elisabeta?

În ciuda faptului că ”dezvăluirea” din ”The Crown” a fost îndelung discutată, Familia Regală Britanică nu negat faptul că Prințul Philip și-ar fi înșelat soția.

În serial, infidelitățile lui Philip sunt descrise în sezonul 2. Potrivit acțiunii, în timp ce Regina Elisabeta a II-a se ocupă de îndatoririle sale regale, Prințul petrece în compania altor femei. Imaginile îl arată într-o croazieră cu prietenii săi sau cu dansatoarea Galina Ulanova, care părea mai mult decât o prietenă.

În realitate, Prințul Philip și-a dezvoltat reputația de a fi un bărbat căruia îi place să stea în preajma femeilor, lucru la care producătorii serialului ”The Crown” au făcut aluzie de mai multe ori.

Totuși, nu există nicio dovadă a infidelității Prințului Philip, în ciuda faptului că au existat zvonuri despre o presupusă relația cu dansatoarea Pat Kirkwood. Falsele informații, așa cum le numește Pat, i-au distrus reputația, mai ales că Palatul Buckingham a refuzat să infirme cele scrise la vremea respectivă.

„În mod normal, nu este de așteptat ca o doamnă să-și apere onoarea. Domnul ar trebui să facă asta. Aș fi avut o viață mai fericită și mai ușoară dacă Prințul Philip, în schimb de a veni neinvitat la vestiarul meu, se ducea acasă la soția sa însărcinată în noaptea cu pricina.", a afirmat ea pentru Daily Mail.

Au existat zvonuri că Regina știa despre infidelitățile Prințului Philip

Sarah Bradford, care a scris ”Elizabeth II: Her Life in Our Times”, nu are nicio îndoială că Philip a fost infidel.

"Ducele de Edinburgh a avut aventuri ... depline și mai multe. El are aventuri și Regina le acceptă. Cred că ea crede că așa sunt bărbații. El nu a fost niciodată unul care urmărește actrițele. Interesul său este crescut pentru femeile pentru care sunt întotdeauna mai tinere decât el, de obicei frumoase", a spus ea despre zvonurile despre infidelitatea Prințului Philip.

Documentarul ”Inside Buckingham Palace”, care a fost lansat în 2016, a arătat circumstanțele care stau la baza celui de-al doilea sezon al Coroanei: „Ajutoarele regale au intrat în panică, pe măsură ce zvonurile au crescut despre faptul că Philip era infidel. În 1956, Regina a fost sfătuită să-l lase pe Philip să plece într-un lung turneu de peste mări, care ar fi trebuit să-l ferească de necazuri".