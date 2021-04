Ce gest a făcut Regina Elisabeta a II-a chiar înainte de a-l conduce pe Prințul Philip pe ultimul drum. Funeraliile au loc astăzi

Au fost căsătoriți timp de 73 de ani, iar dragostea dintre ei a rezistat nu doar timpului, ci și presiunii a generații întregi.

În vara lui 1946, Prințul Filip a cerut-o în căsătorie pe Elisabeta, iar cei doi și-au unit destinele un an mai târziu. După căsătorie, cuplul și-a ales ca reședință Casa Clarence din Londra, acolo unde a venit pe lume primul lor copil, Prințul Charles.

Suverana în vârstă de 94 de ani este monarhul cu cea mai îndelungată domnie din istoria Regatului. Elisabeta a II-a a doborât recordul stabilit de stră-străbunica sa, Regina Victoria, care a stat pe tronul britanic timp de 63 de ani, şapte luni şi două zile.

Regina Elisabeta a II-a postat o fotografie în care apare alături de Prințul ei iubit, în 2003. Ambii zâmbesc în timp ce stau pe un câmp, în bătaia soarelui. Postarea este făcută chiar cu câteva ore înainte de înmormântarea Prințului Philip, la Windsor.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB