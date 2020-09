A fost poreclită "plinuța de la Hollywood". Cum arată acum Kelly Osbourne, după ce și-a pus inel gastric și a slabit dramatic

Recent, vedeta a fost surprinsă de fotografi pe stradă, alături de o prietenă și este de nerecunoscut. Kelly a slăbit dramatic, peste 40 de kilograme, iar transformarea ei nu poate fi ignorată.

Kelly Osbourne are 35 de ani, iar de-a lungul timpului s-a luptat cu kilogramele în plus, dar se pare că acum este decisă să aibă o siluetă de invidiat. Chiar dacă multe vedete au acumulat kilograme în plus în timpul carantinei impuse de pandemia de coronavirus, acest lucru nu este valabil și în cazul ei.

Deși a slăbit considerabil, vedeta declară că a fst adesea ținta comentariilor negative pe care acum chiar nu le mai înțelege.