Brenda Fricker, actrița irlandeză premiată cu Oscar și cunoscută pentru rolul „Doamnei cu porumbeii” din „Home Alone 2”, a murit la vârsta de 81 de ani.

A murit Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone”. Ce avere avea câștigătoarea premiului Oscar | Profimedia Images

Actrița irlandeză Brenda Fricker, laureată a premiului Oscar și cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul emoționant al „Doamnei cu porumbeii” din filmul „Home Alone 2: Lost in New York”, a murit la vârsta de 81 de ani. Vestea dispariției sale a îndurerat lumea cinematografiei, Brenda Fricker fiind una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale.

A murit Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone”

Fricker a intrat în istorie în 1990, când a devenit prima actriță irlandeză care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, datorită interpretării sale remarcabile din filmul „My Left Foot” („Piciorul meu stâng”). În producția regizată de Jim Sheridan, aceasta a interpretat-o pe mama lui Christy Brown, rolul principal fiind jucat de Daniel Day-Lewis, care a primit, la rândul său, premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

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Într-o declarație emoționantă, agentul său, Phil Belfield, și-a exprimat regretul pentru pierderea actriței.

„Nu o vom mai vedea niciodată așa, iar lumea este mai săracă fără ea”, a transmis acesta.

El a adăugat:

„Am fost onorat să o cunosc, să o iubesc și să lucrez alături de ea. Va avea întotdeauna un loc special în inima mea și în inimile atâtor fani ai filmului și televiziunii din întreaga lume.”

O carieră impresionantă în film și televiziune

Născută la Dublin, Brenda Fricker și-a început cariera în anii '60, apărând în producții de televiziune și pe scenele teatrelor din Irlanda. Printre primele sale proiecte s-au numărat serialul „Tolka Row”, considerat prima telenovelă irlandeză, dar și celebrul „Coronation Street”, unde a jucat în 1977.

În 1986, actrița a devenit unul dintre personajele principale ale serialului medical „Casualty”, interpretând-o pe asistenta Megan Roach. A rămas în distribuția permanentă până în 1990, revenind ulterior în mai multe episoade, ultima apariție având loc în 2010.

Consacrarea internațională a venit odată cu rolul din „My Left Foot”, film inspirat din povestea reală a scriitorului și pictorului irlandez Christy Brown, care s-a născut cu paralizie cerebrală și își putea controla doar piciorul stâng.

Rolul care a cucerit milioane de spectatori

Deși a fost premiată cu Oscar pentru un rol dramatic, pentru mulți spectatori Brenda Fricker va rămâne mereu „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992).

În film, personajul său este o femeie fără adăpost care trăiește în Central Park și dezvoltă o prietenie neașteptată cu Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin. Apariția sa, deși scurtă, a devenit una dintre cele mai emoționante secvențe ale francizei, mesajul despre singurătate, bunătate și speranță rămânând în memoria fanilor până astăzi.

Pe parcursul unei cariere de peste cinci decenii, Brenda Fricker a jucat în zeci de filme și seriale, colaborând cu unii dintre cei mai importanți actori și regizori ai industriei cinematografice. Talentul său, naturalețea interpretării și sensibilitatea cu care și-a construit personajele au transformat-o într-una dintre cele mai apreciate actrițe irlandeze din toate timpurile.

Moartea sa lasă un gol în lumea filmului, însă moștenirea artistică pe care o lasă în urmă va continua să inspire generații întregi de actori și iubitori ai cinematografiei.