Bianca Drăgușanu s-a fotografiat recent alături de fiica ei și mulți s-au mirat când au văzut cum arată în prezent Sofia Natalia. Descoperă ce detaliu a atras atenția multora.

Recent, celebra Bianca Drăgușanu și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Instagram atunci când a publicat fotografii în care apare alături de fiica ei. Descoperă cum arată în prezent Sofia Natalia. Copila s-a transformat într-o adevărată domnișoară ce primește adesea complimente. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Cum arată Sofia Natalia, fiica celebrei Bianca Drăgușanu. S-a transformat într-o adevărată domnișoară. Detaliul observat de mulți în poze

Bianca Drăgușanu a devenit mamă în data de 26 septembrie 2016, atunci când a adus pe lume o fetiță pe care ea și partenerul ei de la momentul respectiv, Victor Slav, au decis să o numească Sofia Natalia. În prezent, copila are aproximativ zece ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară ce primește în mod frecvent complimente.

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Vedeta s-a bucurat recent de o vacanță de vis în Mykonos (Grecia), unde a decis să meargă alături de fiica ei și de cățelul lor din rasa Pomeranian. În imaginile publicate de Bianca Drăgușanu, Sofia Natalia a părut zâmbitoare și mai mult decât încântată să petreacă timp cu mama ei, semn că cele două chiar au o relație deosebită. Mai mult decât atât, într-una dintre imaginile publicate pe pagina sa oficială de Instagram, vedeta apare în ipostaza de a fi ținută strâns în brațe de fiica ei. Pozele publicate recent au scos în evidență faptul că Sofia Natalia s-a transformat într-o adevărată domnișoară.

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Nu puțini au fost cei care au transmis complimente și tot felul de mesaje și reacții la imaginile publicate de vedetă.

„DOUA PAPUSI❤️❤️❤️👏”, „Așa mamă, așa fiică! 👏👏👏❤️❤️❤️”, „Două frumoase!👏”, „Ce frumoasa e Sofiiaa 🙌”, „Sofia❤️❤️❤️”, „Superbe❤️❤️❤️”, „Suberbe amândouă! ❤️❤️❤️❤️”, „Ce frumoasă e Sofia, seamană leit cu Victor”, „ Ce copil frumos!”, iată doar o parte dintre numeroasele mesajele transmise de urmăritorii Biancăi Drăgușanu.

Un detaliu observat de mulți este faptul că Sofia este o tânără cu un stil vestimentar extrem de decent, potrivit vârstei, chiar dacă mama sa este celebră.

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