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Ce s-a întâmplat cu micuții din Uganda care au dansat cu Shakira la Mondial. Cum este vedeta în spatele camerelor

Shakira și-a respectat promisiunea făcută copiilor din Uganda după finalizarea Campionatului Mondial 2026. Ce s-a întâmplat și cum arată vedeta în spatele camerelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 17:00 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 17:15
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Ce s-a întâmplat cu micuții din Uganda care au dansat cu Shakira la Mondial. Cum este vedeta în spatele camerelor | Profimedia Images
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Shakira a lăsat un mesaj extrem de emoționant după ce a petrecut mai multe zile alături de copiii din Uganda mai multe zile memorabile. Ghetto Kids, așa cum îi cunoaște toată lumea din mediul online, au plâns în repetate rânduri, dată fiind bucuria care i-a cuprins atunci când au fost aleși să danseze la Campionatul mondial 2026.

Ce s-a întâmplat cu micuții din Uganda care au dansat cu Shakira la Mondial

Shakira a împărtășit pe contul personal de socializare mai multe clipe emoționante pe care le-a trăit alături de copiii din Uganda. Le-a promis acestora că după Campionatul Mondial vor petrece timp împreună, ceea ce s-a și întâmplat.

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Astfel, vedeta de talie mondială a demonstrat că nu face lucrurile doar de dragul camerei de filmat. În mesajul său, artista de origine columbiană a punctat că zilele pe care le-a petrecut cu copiii din Uganda au fost pline de „o dragoste ce nu se poate explica”.

"Aceste ultime zile au fost pline de o iubire greu de descris în cuvinte.

V-am dus pentru prima dată în viața voastră la mare și am petrecut fiecare zi împreună, alături de familie și prieteni, uimiți de felul în care transformați orice loc în care ajungeți și atingeți inimile tuturor celor pe care îi întâlniți.

Ne-a fost atât de greu să ne luăm rămas-bun, pentru că voi știți să oferiți și să primiți iubire într-un mod pe care nu l-am mai întâlnit niciodată. Ne-ați făcut zilele mai frumoase și ne-ați reamintit ce miracol se întâmplă atunci când renunțăm la bariere, ne deschidem inimile și alegem să iubim la rândul nostru.

Ne-ați arătat că ne putem iubi unii pe alții indiferent de locul din care venim, de ceea ce avem sau de ceea ce ne lipsește.

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Deși veniți de pe un alt continent, trăiți într-o cultură diferită și vorbiți o altă limbă, acum vă iubesc ca și cum ați fi propriii mei copii. Timpul petrecut alături de voi mi-a reamintit încă o dată că fiecare copil din lume merită să fie iubit și tratat ca și cum ar fi al nostru.

Copiii vin pe lume prin mamele și tații lor, dar responsabilitatea de a-i proteja și de a-i iubi ne aparține tuturor.

Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara și Ketra, vă mulțumim că sunteți exact așa cum sunteți și că ne-ați oferit unele dintre cele mai prețioase lecții despre viață și despre scopul nostru în această lume.

Vă iubim acum și pentru totdeauna! ❤️"

Acesta a fost mesajul Shakirei postat pe pagina personală de Instagram.

Cine sunt copiii din Uganda cu care a dansat Shakira

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Ghetto Kids, cunoscuți și ca Triplets Ghetto Kids, sunt un grup de copii dansatori din Uganda. Au câștigat recunoaștere internațională prin dansurile lor postate pe rețelele sociale. În pauza de la finala Campionatului Mondial 2026, Shakira și Burna Boy au dansat pe stadion alături de cei mici, arată acest site.

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