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Cum arată Marina Almășan în costum de baie la 60 de ani. Imaginile cu realizatoarea TV au stârnit un val de reacții pe internet

Marina Almășan a postat pe rețelele de socializare imagini rare în costum de baie. La ce alimente a renunțat ca să se mențină în formă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 15:35 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 16:55
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Cum arată Marina Almășan în costum de baie la 60 de ani. Imaginile cu realizatoarea TV au stârnit un val de reacții pe internet | Captură Facebook
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În vârstă de 60 de ani, Marina Almășan a atras toate privirile după ce a postat pe rețelele de socializare imagini în costum de baie. Realizatoarea TV și-a impresionat fanii cu silueta sa, însă spune că nu a apelat niciodată la diete drastice, preferând echilibrul în locul restricțiilor.

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Cum arată Marina Almășan în costum de baie la 60 de ani

Marina Almășan și-a surprins urmăritorii din mediul online postând fotografii în costum de baie. Imaginile au fost rapid apreciate.

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Cum se menține în formă Marina Almășan

Marina Almășan a mărturisit că una dintre cele mai importante schimbări pe care le-a făcut în dieta sa a fost să renunțe la carne și la dulciuri. Totuși, spune că nu își interzice micile plăceri atunci când petrece timp cu prietenii sau când vede o gustare care îi face cu ochiul.

„Am renunțat la carne de vreo cinci-șase ani, mi s-a părut că mă ajută, dar e o renunțare relaxată. Adică, dacă mă duc cu prietenii la un grătar, nu pot să fac pe mimoza (...) E un regim, până la urmă, autoimpus, nu mi l-a dat un nutriționist sau un medic ca să trebuiască să-l respect”, a explicat Marina Almășan pentru click.ro.

„Dulciuri nu mănânc, dar dacă văd ceva care mă năucește, nu se poate să nu gust”, a adăugat ea, citată de o sursă.

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Marina Almășan este convinsă că secretul unei siluete armonioase stă în cumpătare.

„De la o anumită vârstă, arderile nu mai sunt atât de intense și metabolismul se dă și el peste cap. Cumpătarea, acesta e secretul în toate. Întotdeauna când nu am fost cumpătată, atunci am deraiat de pe drumul cel drept. Să mănânci câte puțin, să mănânci din toate, să nu-ți privezi organismul de la nimic atunci când ai poftă. Întotdeauna îmi place să gust ceva!”, a mai povestit jurnalista, citată de sursele menționate mai sus.

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Pe lângă alimentație, Marina Almășan încearcă să fie activă și să facă mișcare ori de câte ori are ocazia. De asemenea, vedeta consideră că zâmbetul și optimismul, calități care au însoțit-o din copilărie, sunt extrem de importante pentru felul în care arată și se simte.

Cum arată Marina Almășan în costum de baie la 60 de ani. Imaginile cu realizatoarea TV au stârnit un val de reacții pe internet

„<<Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei>>, spunea Coco Chanel. Și din punctul ăsta de vedere, eu am toate șansele să economisesc banii pe produse cosmetice, că zâmbesc mult. Zâmbesc mult și sănătos și lumea chiar mă întreabă dacă e un zâmbet teatral. Nu e deloc teatral! Și le aduc în sprijin poze din copilăria mea în care eram rânjită în toate fotografiile. Deci, e clar că nu e nimic construit, nimic fals”, a mai mărturisit realizatoarea TV pentru click.ro.

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