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Gest neașteptat din partea lui Alexandru Ciucu. Ce cadou i-a adus Alinei Sorescu după ce s-a întors din vacanța cu fiicele lor

Alexandru Ciucu a fost într-o vacanță alături de fetițele lui, iar, când s-a întors acasă, designerul și-a surprins apropiații cu suveniruri. Iată ce cadou i-a adus Alinei Sorescu!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 17:02 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 17:39
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Gest neașteptat din partea lui Alexandru Ciucu. Ce cadou i-a adus Alinei Sorescu după ce s-a întors din vacanța cu fetele lor | Captură Facebook
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Alexandru Ciucu și-a luat fetele și a plecat alături de ele într-o vacanță de două săptămâni, care a inclus mai multe destinații spectaculoase din țară. Când s-a întors acasă, designerul a surprins-o pe Alina Sorescu cu un cadou cu o semnificație aparte. Iată ce a dezvăluit acesta la Știrile Antena Stars!

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Ce cadou a adus Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu din vacanță: „Așa mi se pare frumos”

Alături de fiicele sale, Alexandru Ciucu a vizitat mai multe locuri superbe din țară, printre care și mai multe mănăstiri, și a adus daruri pentru familie, prieteni, colaboratori, dar și pentru fosta soție.

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Designerul a dezvăluit că a cumpărat brățări de la Mănăstirea Voroneț, iar una dintre ele i-a oferit-o Alinei Sorescu. El consideră că a făcut un gest firesc și civilizat, chiar dacă au avut o relație tensionată după divorț. De asemenea, Alexandru Ciucu spune că i-a transmis și o urare de ziua ei de naștere.

„Am văzut niște locuri foarte frumoase, niște mănăstiri. Am adus niște brățări, de la Voroneț le-am luat, pentru familie, pentru prieteni, pentru colaboratori. Mi s-a părut un gest de cadou frumos. I-am urat și la mulți ani (n.r. Alinei Sorescu), i-am luat și ei. Când zic pentru familie, am luat pentru toată lumea. Așa mi se pare frumos. Totuși, e o brățărică, e simbol”, a declarat Alexandru Ciucu la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

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Alexandru Ciucu a explicat de ce nu zâmbesc fiicele lui în pozele din vacanță

Alexandru Ciucu a postat pe Facebook mai multe imagini alături de fetele lui, realizate pe parcursul vacanței în care au fost împreună. Fanii au remarcat imediat că Raisa și Carolina nu zâmbesc în imagini și s-au întrebat care a motivul. Designerul a răspuns imediat la speculații.

„Așa fac ele poze când sunt cu mine. Nu mai comentez, prietenii știu de ce. Noi avem o relație foarte frumoasă, mai puțin când am scos telefonul să facem o poză. În momentul în care am scos telefonul, s-a terminat. Suntem foarte bine. I-am și liniștit pe cei care privesc”, a declarat Alexandru Ciucu, citat de Revista Viva.

Gest neașteptat din partea lui Alexandru Ciucu. Ce cadou i-a adus Alinei Sorescu după ce s-a întors din vacanța cu fetele lor

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