A reprezentat România la JO din 2018, iar acum este model pe o platformă pentru adulți: „Lumea te va judeca întotdeauna”

Tânăra a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, iar acum este model pe o platformă pentru adulți. Iată ce spune despre parcursul său în viață.

Alexandra Ianculescu a fost reprezentanta României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeong Chang, Coreea de Sud, în 2018. Tânăra s-a clasat pe locul 31 la proba feminină de patinaj viteză 500 metri.

A reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2018, iar acum este model pe o platformă pentru adulți. Ce spune despre viața ei: „Ideea este că lumea te va judeca întotdeauna”

După această performanță, viața Alexandrei a luat un alt curs. Tânăra a încheiat capitolul patinajului și s-a îndreptat către ciclism pe șosea și pe pistă.

Citește și: Ce melodie a ascultat David Popovici înainte să devină campion olimpic. Mesajul care l-a inspirat: „Mi-e jenă doar să înot”

Articolul continuă după reclamă

Fără să abandoneze sportul, Alexandra a apelat la un ”truc” pentru a-și rotunji veniturile și pentru a-și achiziționa echipamentul necesar pentru a-și urma ambițiile sporitve.

Aceasta și-a făcut cont pe OnlyFans, unde postează urmăritorii săi, conform unei surse. Pentru a avea acces la contentul sportivei, oamenii plătesc un abonament de 20 de dolari pe lună.

Alexandra Ianculescu a dezvăluit pe contul său de Instagram motivul pentru care a ales să se înregistreze pe platforma pentru adulți.

„De ce OnlyFans? M-am gândit că ar fi potrivit să distribui această postare din nou, deoarece sunt întrebată tot timpul.

Să începem cu unele aspecte negative. Ideea este că lumea te va judeca întotdeauna, indiferent de ceea ce faci. Indiferent de subiect, ești prea mult sau prea puțin, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor. Din fericire, am aflat de la o vârstă foarte fragedă că întotdeauna voi face lucrurile în felul meu”, explică Alexandra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Gest de sute de mii de euro. David Popovici vine în ajutorul copiilor cu nevoi speciale: „Îmi doresc să vă am din nou aproape”

„În 2021, am decis să deschid acest cont pentru că am tot primit atât de multe «like-uri» la fotografiile în bikini și oamenii îmi sugerau să le vând pe această platformă. Am crezut că este o glumă colosală.

Nu am vrut să fiu cunoscută pentru faptul că vând «fotografii în bikini», având în vedere că am muncit din greu ca sportivă, am muncit din greu pentru educația mea, vorbesc mai multe limbi străine și iubesc cu adevărat imaginea de sine pe care mi-am creat-o și pe care am respectat-o.

Viața mi s-a schimbat complet în bine după prima lună acolo. Acum mă bucur să mă antrenez cu normă întreagă, să îmi pot permite echipamentul de care am nevoie, bicicletele visurilor mele, să economisesc pentru alte obiective în viață și să mă pot bucura într-un mod în care nu trebuie să îmi sacrific viața sportivă pentru a avea trei locuri de muncă cu jumătate de normă, așa cum obișnuiam să fac în timp ce îmi urmăream visurile olimpice”, continuă sportiva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Avocații lui Jordan Chiles au făcut o gafă de proporții la adresa sportivelor românce în procesul pentru restituirea medaliei

Alexandra este stabilită în Canada, în Calgary, și este hotărâtă să-și urmeze visu de a obține o medalie olimpică la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

Ce alte sportive au cont pe această platformă pentru adulți

Sportiva de origine română nu este singura care a recurs la această metodă pentru a-și asigura un trai mai bun.

Potrivit sursei menționate anterior, Elise Christie, fostă edetă a patinajului din echipa Marii Britanii, este și ea prezentă pe platforma respectivă. Aceasta percepe 7 lire sterline pe lună pentru accesul la contentul său exclusiv pe OnlyFans.

Elise a câștigat de-a lugul carierei zece medalii de aur la Campionatele Europene și trei medalii la Mondiale. Aceasta s-a retras din lumea sportului pentru a se dedica familiei.

Citește și: David Popovici știe deja ce vrea să facă după retragerea din sport. Ce planuri are campionul:„Mi-ar plăcea să mă ocup de aşa ceva”

De asemenea, Alysha Newman, de 30 de ani, olimpică la săritura cu prăjina, este prezentă pe platforma respectivă. Un abonament lunar care permite accesul la contentul canadiencei costă 10 lire sterline.

Liz Cambage, de asemenea, a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2012, iar acum este activă pe OnlyFans.