Actorul care face ravagii printre femei. 3 lucruri inedite despre Rege-Jean Page, Ducele din Bridgerton

Actorul a jucat rolul principal în serialul Bridgerton, produs de faimoasa Shonda Rhimes - geniul din spatele unor seriale precum Anatomia lui Grey, Scandalul și How to Get Away With Murder.

”Bridgerton e o combinație între Jane Austen și Gossip Girl și, poate, puțin 45 de umbre ale lui Grey,” a declarat actorul pentru Variety, scrie US Magazine.