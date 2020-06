Candidatură surpriză! Actorul Claudiu Bleonț vrea să devină primar! „Am simțit că e cazul să ies de pe scenă”

„Sunt cetăţean al acestei comune într-un loc minunat în care am să îmi petrec restul vieţii şi m-am hotărât să vin cu experienţa mea de artist, de actor, de om care a lucrat cu oameni, să mă implic în această comunitate şi am să candidez. Eu anul asta fac 61 de ani, am parcurs un teritoriu foarte bogat in lumea teatrului si undeva intuiam ca trebuie sa continui altfel.

Actorul Claudiu Bleonț și-a uimit fanii cu o decizie neașteptată

În momentul în care a inceput pandemia am simtit ca e cazul sa fac o introspectie adanca, sa vad cine sunt in ziua de azi, ce am parcurs, daca sunt teritorii noi pe care le pot desfasura, deschide, parcurge si propunerea mea s-a nascut.

