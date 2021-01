Actrițe pentru care kilogramele în plus nu au însemnat niciodată o problemă. Au devenit faimoase, deși nu mulți se așteptau

Chrissy Metz, actrița care o interpretează pe Kate Pearson în serialul ''This Is Us'', nu s-a sfiit niciodată să vorbească deschis despre imaginea sa și problemele de greutate pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții.

Ba mai mult, actrița a scris și o carte în 2018 în care își descrie experiențele încă din copilărie și până în prezent. Cartea pune la dispoziție pasaje din trecutul vedetei, în cadrul cărora dezvăluie cum de multe ori își găsea alinarea în mâncare.

''Am echivalat întotdeauna mâncarea cu dragostea. Bunica mea mă lua de la școală, îmi servea masa, apoi mă ducea înapoi la școală și sentimentul era atât de reconfortant''. Dar, pe măsură ce a crescut, s-a orientat din ce în ce mai mult spre mâncare pentru a-și crea senzația de confort. ''Am început să mă mulțumesc cu ceea ce îmi era cel mai la îndemână, adică mâncarea''.

Rebel Wilson

Rebel Wilson este o actriță de comedie veritabilă. Ea a apărut în câteva filme care au făcut furori la scurt timp după ce au fost lansate în cinematografe. ''Bridesmaids'', ''Pitch Perfect'' sau ''How to Be Single'' sunt doar câteva dintre ele.

În 2020, Rebel Wilson a decis să facă o schimbare radicală. Din acel moment, a adoptat un nou regim alimentar, care să o ajute să piardă în greutate. Rezultatul a fost unul nemaipomenit. Actrița în vârstă de 40 de ani a dat jos peste 70 de kilograme în decursul unui an de zile, potrivit usmagazine.com.

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy este o altă actriță de succes în Statele Unite ale Americii, impresionând mai ales în distribuțiile filmelor de comedie. Vedeta a jucat alături de Rebel Wilson în ''Bridesmaids'', dar s-a ales cu roluri principale și în alte producții. Melissa McCarthy a format un duo fantastic cu Sandra Bullock în filmul ''The Heat'' (2013), dar și-a făcut treaba cu brio și în Spy (2015) și The Boss (2016).

La câțiva ani după ce Melissa McCarthy a obținut primul său mare rol în serialul ''Gilmore Girls'', a încercat o dietă complet pe bază de lichide, supravegheată de medic, ceea ce a determinat-o să piardă nu mai puțin de 70 de kilograme în doar patru luni. ''Nu aș mai face asta niciodată. M-am simțit înfometat mai tot timpul'', a spus actrița, conform goodhousekeeping.com.

Melissa McCarthy este una dintre cel mai bine plătite actrițe ale anului 2020, informează forbes.com. Starleta a avut onoarea de a ocupa locul al patrulea în top, după Sofia Vergara, Angelina Jolie Gal Gadot, cu suma de 25 de milioane de dolari.

