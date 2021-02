Actrițele care au detestat să lucreze cu Jean-Claude Van Damme. Ce a putut să facă actorul pe platoul de filmare

Jean-Claude Van damme era unul dintre cei mai cunoscuți actori de acțiune în anii 90, motiv pentru care a apărut în numeroase producții îndrăgite din acea perioadă.

Una dintre ele a fost și seria Friends, considerat unul dintre cele mai de succes seriale din istorie. Deși apariția lui în serial a fost memorabilă pentru fani, se pare că actorii principali nu au fost atât de fericiți să îl aibă pe Van Damme drept coleg de platou.

Jennifer Aniston și Courteney Cox au avut probleme cu Jean-Claude Van Damme în timpul filmărilor Friends

Van Damme a apărut într-unul din cele mai vizionate episoade din istoria serialului Friends, ”The One After the Superbowl: Part 2”, în 1996, scrie ScreenRant.