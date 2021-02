ADDA a recunoscut că suferă de o afecțiune greu de tratat. De ce a ascuns adevărul până acum

”Trebuie să ai mereu grija sa porți haine moi și largi, sa nu te lovesti, sa nu te zgarii. Pentru că, dacă te atingi un pic, efectiv iti apar desene pe piele. Uneori apar și cand nu faci nimic. Eu, de exemplu, așa m-am trezit azi. Dragii mei, cei din aceeași barcă cu mine, hai sa ne iubim fiecare detaliu de pe piele, sa fim asumați și să nu ne mai ascundem. Sa vedem partea buna - corpul nostru arată ca o opera de arta!”

”Ps1: mi-au dat 2 lacrimi cand am postat pentru ca mi s-a luat o piatra de pe inima!

Ps2: nu o sa vin la nici o emisiune sa vorbesc despre asta. Ce am de comunicat, constructiv, o voi face aici sau pe story, pentru oamenii care au nevoie de informații,” a încheiat ADDA mesajul emoționant.

Imaginea și mesajul au strâns rapid aproape 40 de mii de aprecieri, plus numeroase comentarii în care fanii și alte vedete o susțineau pe ADDA. Ca răspuns, artista a oferit mai multe detalii despre condiția sa și greutățile prin care a trecut până acum.

”Va mulțumesc pentru mesaje, comentarii, sugestii, susținere etc! Am făcut tot ce se putea face în aceste 4 luni- analize, perfuzii, injectii, tratamente, mi-am schimbat stilul de viata si alimentatia. Am postat pentru ca am ajuns în punctul în care pot sa spun ca m-am resemnat și accept ceea ce se intampla, fara sa mai fiu furioasă. O parte din mine încă spera ca mă voi vindeca, însă merg înainte, încă o data acceptand situația! Mă relaxez, fac muzica și stau langa oamenii dragi. Cred ca acesta este cel mai bun tratament! Va pup!” a scris ADDA în comentariile imaginii despre condiția de care suferă, ce pare greu de tratat.