ADDA s-a pozat nud pe rețelele de socializare. Cât de bine arată cântăreața și ce reacții a primit de la fani

Adda a reușit să-și surprindă fanii cu o fotografie în care a apărut nud pe rețelele de socializare, acoperindu-și bustul doar cu mâinile. Reacțiile fanilor nu au ezitat să apară și au fost pe măsură. Artista este foarte iubită de publicul român, iar vizualizările de la clipurile pieselor sale vorbesc de la sine.

Adda s-a lăsat fotografiată nud pe internet. Fanii au reacționat imediat

Cântăreața Adda a renunțat la inhibiții și s-a lăsat fotografiată fără sutien sau alte haine, în afară de pantaloni, pe ea. Este o noutate pentru ea să apară în așa manieră pe rețelele de socializare, dar fanii au complimentat-o imediat pentru curaj.

Este vorba despre o fotografie realizată la una dintre ședinețele foto pe care și le-a organizat de curând, iar rezultatul a fost inedit. Imaginea a strâns peste 14 mii de aprecieri, semn că este iubită de publicul său care-i urmărește activitatea de pe rețelele de socializare în mod constant.

Vedeta, care a făcut parte din celebritățile care au concurat la Asia Express, sezonul 3, a luat prin surprindere pe toată lumea, după ce a apărut semi nud pe internet.

Vedeta a creat și un text scris greșit gramatical dinadins, cu care a amuzat pe toată lumea. „Nu mai ami plake d-e tine iesti vulgar-a si akuma iesti pre-a slab-a nu ami plake nici grasa erai urat-a si gras-a si slab-a iesi pre-a slab-a”, a scris ea într-un mod ironic.

Fanii i-au scris comentarii în aceeași manieră, semn că au gustat gluma ei și s-au distrat citindu-i mesajul.

Adda, mesaj cu ocazia împlinirii a 5 ani de căsătorie cu Cătălin Rizea

"Inainte sa te cunosc eram atat de hotarata sa nu ma marit niciodata si sa fac copii tarziu. Nu exista ideea de “pentru totdeauna”, nici nu-mi doream asta. Dar acum 7 ani s-a schimbat tot, drept urmare se implinesc 5 ani de “la bine si la rau” , insarcinata fiind, maritandu-ma in slapi cu sclipici ca nu ma mai incapea nimic. Tu ma cunosti cel mai bine. Tu ma stii frumoasa si catastrofal de catastrofa. Perfecta dar si defecta. Tu ma stii la 48 de kg si 85. Tu ma stii calma dar si nebuna pamantului. Ma stii puternica si fricoasa. Ma stii hotarata si vulnerabila. Imi stii toate visurile si toate durerile. Toate bucuriile si toate lacrimile. La fel te stiu si eu, cu totul. Si te iubesc in fiecare zi mai mult. Ne stim la bine, mai ales la rau si n-am plecat nici unul. La multi ani! Pana la 97 ,cam asa, dupaia ma recasatoresc! Pa!

Ps: repostez poza asta in fiecare an. Suntem singurii din galaxie fara album de la nunta! 😂 ne-a fost lene sa facem. Avem pozele pe un stik, da’ nu stiu unde e. Ps2: Trebuia sa te las sa porti tenisi, dar e amuzant ca aratai ca un pinguin, in perfecta armonie cu mersul meu pe care il aveam atunci.😂 @rizea_catalin88", a scris artista la descrierea fotografiei.

Adda Baladda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți din anul 2016, dețin împreună casa de discuri „Baladda Records” și au un copil pe nume Alexandru. Adda și Cătălin au o relație frumoasă și lungă.

