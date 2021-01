Adelina Pestrițu, imaginea care i-a îngrijorat pe fani. S-a pozat în costum de baie, dar un alt detaliu le-a atras atenția tuturor

Puțini știu că numele complet al Adelinei Pestrițu este Adelina Ioana Pestrițu, aceasta numărându-se printre sărbătoritele zilei de 7 ianuarie.

Adelina Pestrițu a intrat în atenția publicului din România prin prisma relației sale cu Liviu Vârciu, de care a divorțat ulterior. Focoasa brunetă a primit mai multe oferte în modă și în televiziune. A pozat în revista Playboy și a devenit prezentatoare TV și apoi influencer. În 2019 Adelina Pestrițu a fost desemnată cel mai bun influencer din România.

Adelina Pestrițu s-a alăturat campaniei „Ajut eu!” de la Antena 1

Şi Adelina Pestriţu a spus din nou <Ajut eu!> şi în acest an: “De-a lungul vieţii am trăit multe emoţii şi bucurii, însă cea pe care mi-o oferă implicarea într-o campanie umanitară este de-a dreptul nemărginită. Zâmbetul oamenilor cărora le oferi ajutorul tău este hrană pentru suflet! Sunt fericită că pot lua parte şi în acest an la această campanie frumoasă!”.