Adevărul despre corpul lui Kim Kardashian. Cum arată în costum de baie, fără editări, de fapt

Cum arată Kim Kardashian în costum de baie, fără editări

Emisiunea Keeping Up with the Kardashians a ajuns până la sezonul 18, timp în care clanul Kardashian și-a încântat fanii din întreaga lume și a pus bazele unui imperiu de sute de milioane de dolari. Familia a anunțat că emisiunea se va încheia în 2021, după 14 ani în care surorile Kardashian au trecut prin numeroase schimbări în viața personală.

Citește și: Cele mai celebre surori din showbiz, cu posteriorul la vedere. Cum s-au fotografiat Kourtney Kardashian și Kendall Jenner

Publicul le-a cunoscut pe surorile Kardashian în 2007, când Kim avea doar 27 de ani. De atunci, imaginea ei s-a schimbat drastic, nu doar în materia de stil.

Cea mai cunoscută soră Kardashian avea 27 de ani în timpul primului sezon. În 2021, va împlini 41 de ani, e mama a 4 copii și e căsătorită cu rapper-ul controversat Kanye West. De-a lungul anilor, Kim a fost acuzată că a apelat de prea multe ori la bisturiu pentru a-și obține look-ul actual, însă fanii vedetei susțin că aspectul ei diferit se datorează machiajului.