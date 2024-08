Iuliana Beregoi a vorbit deschis despre viața ei amoroasă. De-a lungul timpului s-au speculat mai multe zvonuri, conform cărora ea ar fi format un cuplu cu Andrei Ivan, un toboșar celebru, dar și cu Ceanu.

Cântăreața Iuliana Beregoi a explicat zvonurile potrivit cărora ea ar fi format în trecut un cuplu cu Ceanu, un vlogger celebru din România, iar mai nou cu un toboșar pe nume Andrei Ivan.

Adevărul despre relația Iulianei Beregoi cu vlogger-ul Ceanu. Ce a ținut să precizeze cântăreața despre legătura dintre ei

Celebra cântăreață a dezvăluit faptul că între ea și Andrei Ivan nu este nimic mai mult decât o prietenie frumoasă, bazată pe iubirea amândurora pentru muzică.

„Nu, nu am iubit, iar eu și Andrei suntem doar prieteni și colegi de muzică. Sincer, nici nu-mi place să vorbesc despre viața mea amoroasă, atât timp cât nu e momentul, însă, atunci când va veni vremea, probabil voi discuta. Cu persoana potrivită nu o să am cum să ascund vreodată ceva”, spune Iuliana Beregoi despre toboșarul Andrei Ivan.

Întrebată și cu privire la vloggerul Ceanu, Iuliana Beregoi nu s-a sfiit și a vorbit și despre acest aspect, cu sinceritate.

„Multe persoane publice, în ziua de azi, sunt înnebunite după acel hype și își doresc atenția publicului cu orice preț. Cu privire la Ceanu, că tot s-a scris și comentat, vă spun că noi doi am fost prieteni foarte buni și am lucrat la niște proiecte muzicale împreună, am jucat și într-un film, dar am și creat foarte mult content de online împreună. În niciun caz mai apropiați decât o simplă prietenie! Având o imagine curată, uneori lumea încearcă să te tragă în jos. Cu cât ești mai sus, cu atât mai mult oamenii îți vor dori răul. Știu că pare dur, dar este adevărat”, spune Iuliana Beregoi pentru viva.ro.

Cum a devenit cunoscută Iuliana Beregoi de la vârsta de 10 ani

Iuliana Beregoi a reușit să formeze o întreagă comunitate de oameni, pe rețelele de socializare. Aceasta a lansat mai multe piese care au devenit ca prin farmec mega-hit-uri, modalitate prin care cariera artistei a fost propulsată aproape instant.

Zecile de milioane de vizualizări ale pieselor de pe Youtube, cât și miile de like-uri de la poze, o fac pe micuța artistă să fie una dintre cele mai cunoscute persoanlități ale noii generații.

Printre toate aceste proiecte artistice, Iuliana Beregoi a devenit cunoscută și pentru succesul în lumea vlogging-ului.

Venită din Republica Moldova, Iuliana a luat cu asalt industria artistică din România, impunându-se cu mult succes. Piesa „Vina mea” a fost cea care a așezat-o în rândul artiștilor în vogă ai momentului, acum 4 ani. După doar doi ani, aceasta a avut și un concert la Sala Palatului pe care l-a umplut fără probleme, iar imediat după, a lansat și filmul „Lara” care avea succes și în cinema și pe rețelele de scializare.

Debutul media și l-a făcut la Next Star, modalitatea prin care a reușit să ajungă în inimile oamenilor din România.