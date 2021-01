Adevărul despre trupul Loredanei la vârsta de 50 de ani. Poza care lasă la vedere toate detaliile

Cum și-a luat "la revedere" Loredana de la anul 2020

Anul 2020 a fost un an cum nu a mai fost altul în istoria recentă! Cu bune și cu mai puțin bune s-a încheiat, iar Loredana a decis să își ia "la revedere" printr-o postare pe Instagram.

Vedeta a publicat o imagine în stilul deja consacrat. Acoperită cu un șal din blană de culoare albă, cu o coafură impecabilă și un set de bijuterii pe care nu îl poți ignora, cântăreața și-a cucerit din nou fanii: "I hate saying goodbye. Thank You 2020 🙏🏻" / "Urăsc să-mi iau rămas bun. Mulțumesc 2020", a fost mesajul care a însoțit postarea Loredanei.