Adrian Minune a plecat cu portbagajul plin cu bani de la o cântare. Cum s-a îmbogățit cântărețul peste noapte

Adrian Minune a dezvăluit recent cât de mulți bani a strâns în urma cântărilor. Iată ce a spus despre momentul când a plecat acasă cu portbagajul mașinii plin cu bani!

Adrian Minune este unul din cei mai cunoscuți și de succes cântăreți de manele de la noi, făcându-se remarcat cu vocea sa în urmă cu mulți ani și reușind să rămână actual până azi. Acest lucru, însă, impune și un tarif pe măsură, așa că artistul nu s-a sfiit să recunoască faptul că a fost un moment în viața lui când a plecat acasă cu un portbagaj plin cu bani.

Momentul în care Adrian Minune a plecat acasă cu portbagajul plin de bani

Adrian Minue a dezvăluit în cadrul unui podcast recent că întâmplarea a avut loc în anii 2000, atunci când se afla în Las Vegas.

„Da, în 2000, în Las Vegas. Era plin de bani și de multe alte chestii. Mai e și o altă poveste: un domn îmi dădea câte o bancnotă de 10.000 de lei. Îmi zicea: <<piticule, vreau să văd cât poți tu să-mi cânți și atâția bani îți dau>> și m-am pus la mintea lui. Am cântat de la zece seara până la a doua zi la 12 ziua, iar colegii mei nu au cântat deloc, nici Florin Salam, nici Liviu Puștiu, nici Vali Vijelie, nici cine mai era atunci, nu mai știu. Păi de ce? Dacă a trecut băiatu` la microfon, lasă că ia băiatul bani și îi împarte cu voi, nu? Îmi dădea bancnote de 10.000 de lei, alea cu Bălcescu. Mi le arunca în piept. Foarte mulți bani dădea.”, a declarat Adrian Minune, potrivit unei surse.

Adrian Minune, 200 000 de euro într-o singură seară la nuntă

Adrian Minune a fost supus unui test poligraf chiar de către fiica sa, Karmen, care a venit pregătită cu o listă de întrebări pentru tatăl ei, la care acesta trebuia să răspundă sincer pentru a nu fi demascat de aparatul poligraf pe care Selly îl folosește în vlogurile sale.

După o serie de întrebări la care artistul a răspuns sincer, fiica lui a venit cu o întrebare la care nu mulți se așteptau, dar care a primit un răspuns uluitor: „Care a fost cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă? O cântare legată, poate un program, pauză, program, pauză, dar cei mai mulți bani cu care ai plecat.” a întrebat Karmen.

„Având în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culoarea banilor, multe bancnote. Mi-e greu să spun. Pot să spun că am luat bancnote de câte 10 000 de lei de la ora 10 seara până la 12 a doua zi fără să mă opresc. 200 000 de euro într-o seară.

Am dat de cineva care, nu dau nume, era fanul meu și a zis: << Vreau să văd dacă poți să îmi cânți câți bani am eu >> și arunca numai din acelea de 10 000 (n. r. de lei), acelea de Bălcescu, nu știu dacă le-ai prins, cred că știi banul acesta. 200 000 pe vremea aceea, acum 30 de ani pe ștrand la Titan. De la un singur om am primit banii aceștia.” a dezvăluit Adrian Minune.

Totodată, cântărețul de manele a specificat că suma de 200 000 nu a fost un caz singular.