Adriana Bahmuțeanu, imagine rară cu cei doi băieți ai săi. Cât de mult au crescut Eduard și Maximus Prigoană

Deși băieții locuiesc în prezent cu tatăl lor, Adriana Bahmuțeanu a petrecut câteva zile cu ei în vacanță. Eduard și Maximus Prigoană sunt acum doi adolescenți în toată firea, pe care mama lor cu greu îi mai prinde la poze. Iată cum arată astăzi cei doi băieți

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY