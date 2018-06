Adriana Iliescu a dezvăluit care este cea mai mare dorință a ei! Ce ar trebui să facă Eliza ca s-o facă fericită: ”Mi-aș fi dorit să...”

Săptămâna aceasta a fost una de foc pentru Adriana Iliescu, supranumită cea mai bătrână mamă din România, întrucât fiica ei s-a transformat într-o adevărată domnișoară și a susținut Evaluarea Națională.

Adriana Iliescu a trecut prin emoții uriașe zilele trecute, când fiica ei a intrat în sala de examen și a condus-o până la intrarea în școală. De asemenea, ea a dezvăluit și ce sfat i-a dat Elizei și ce-și dorește cel mai mult de la ea: „Nicio secundă din viața mea nu am crezut că nu o să am copil. Am știut că există metode. Metoda se aplică și la o femeie de 30 de ani, problema e dacă organismul ține sarcina. Ea e fericită că mama ei a făcut un record. I-am spus să fie atentă, să aibă copii de tânără, pentru că nu știe ce surprize îi aduce organismul. Ea nu ar fi mers la școală dacă nu veneam și eu cu ea. Mi-aș fi dorit să fie mai independentă”, a spus Adriana Iliescu pentru WOWbiz.