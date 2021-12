Alec Baldwin, acuzațiile șocante pe care i le aduce chiar soția sa, Hilaria Baldwin. Ce i-a făcut pe când ea era însărcinată

Hilaria Baldwin, soția actorului implicat în tragedia cu Halyna Hutchins, care și-a pierdut viața pe platourile de filmare, îl acuză pe soțul ei că s-a purtat execrabil cu ea atunci când se afla în travaliu.

Într-o postare recentă de pe contul ei de Instagram, Hilaria a povestit că în 2015, când se afla în travaliu, pregătindu-se să îl nască pe fiul lor Rafael, Alec i-ar fi zis să tacă din gură în timp ce el avea o convorbire la telefon.

Hilaria, în vârstă de 37 an, a povestit:

“Când mi-a zis să tac în timp ce eram în travaliu știam că s-a terminat căsnicia noastră în acel moment”.

Dezvăluirile Hilariei Baldwin în timp ce era în travaliu

Soția actorului a povestit că în timp ce ea țipa de durere, chinuindu-se să nască, Alec i-ar fi spus “Poți să o lași mai încet?” în timp ce el vorbea la telefon.

Se pare, totuși, că el a realizat imediat după că nu a fost normal din partea lui să aibă o asemenea remarcă în timp ce soția lui era în chinurile nașterii și și-ar fi cerut scuze, potrivit Page Six.

“A realizat că a fost un nesimțit și și-a cerut scuze”, a mai scris Hilaria.

Actorul în vârstă de 63 ani are 6 copii, pe Carmen, 8 ani, Leonardo, 5 ani, Romeo, 3 ani, Eduardo 1 an și Lucia 1 an. Hilaria a glumit că și-a continuat căsnicia cu Alec și au mai făcut și alți copii, dar nu a vrut să împărtășească cu fanii ei ce reacție a avut după ce Alec i-a zis să tacă.

Cert e că de atunci, actorul nu i-a mai spus asta niciodată Hilariei când se afla la maternitate.

Hilaria a recunoscut, totuși că deși au 6 copii împreună, actorul nu o ajută în casă la fel de mult pe cât ar avea ea nevoie, în special când vine vorba de cei mici.

Alec Baldwin, detalii despre accidentul care a dus la moartea Halynei Hutchins

În primul său interviu după accidentul de pe platoul de filmare a producției „Rust”, soldat cu moartea regizoarei Halyney Hutchins, actorul Alec Baldwin a declarat că nu se simte responsabil de moartea colegei sale.

„Nu mă simt responsabil pentru moartea sa. Probabil că m-aș fi sinucis deja, până acum, dacă ar fi fost vina mea”, a spus el, potrivit publicației The Hollywood Reporter.

„Încă încerc și eu să înțeleg ce s-a întâmplat în acele momente. Îmi amintesc că ea stătea lângă cameră, se uita la monitor, încercând să-mi dea mie ultimele indicații despre cum să țin arma în unghiul respectiv. Oricum, nu din acel unghi urma ca eu să trag cu arma pentru scena respectivă. Și, brusc, arma s-a descărcat fără ca eu să apăs trăgaciul", a spus actorul.

„Inițial, nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am crezut că Hutchins a leșinat, doar. Toți cei prezenți acolo am rămas șocați. Abia după ce am vorbit cu poliția, am înțeles ceea ce se întâmplase, de fapt, și că arma fusese încărcată cu gloanțe reale", a continuat actorul, în interviul pentru postul ABC.