Alessandra Stoicescu și Sara Maria, fiica ei, au fost externate: ”Am plecat acasă cu minunea noastră!”

Alessandra Stoicescu a devenit mamă pentru prima oară, iar astăzi, prezentatoarea de la Antena 3 și-a dus fiica acasă.

Sara Maria se simte foarte bine, dar Alessandra a mărturisit că este foarte emoționată.

”Azi am plecat acasă cu minunea noastră. Nu știu când au trecut orele/zilele astea de la internarea la Sanador pentru nastere... sau mai bine spus cum au trecut lunile de când, de Craciun, am venit la spitalul Sanador și am aflat ca sunt insarcinata de la dr Anca Sultan. Așa a început cea mai frumoasa perioada din viata mea. Dr Sultan și dr Herghelegiu au avut incredibilă răbdare și blândețe pentru mine și Sergiu și pentru toate întrebările și îngrijorările noastre! Au șters cu buretele spaime, temeri și au luat deciziile medicale perfecte pentru ca pe 29 Iulie, la 9.02, sa ne putem strânge in brațe fetita! Nasterea și perioada de internare (alături de Sergiu Constantinescu) de trei nopți au fost fără reproș din punct de vedere profesional, medical dar si uman! Am simțit echipa ca pe o familie, mi s-a răspuns la orice întrebare indiferent de ora și am fost perfect îngrijite și eu și copilul nostru! Mulțumesc mult dr Sultan și dr Herghelegiu, o îmbrățișare și doamnei dr anestezist Herghelegiu! Excelentă deschiderea de a te interna in rezerva cu tatăl sau alt însoțitor. Pentru noi doi a fost perfect sa ne obișnuim împreună cu nevoile fetei noastre sub ochii și cu ajutorul asistentelor și medicilor Sanador! Mulțumesc pentru tot!”, a scris Alessandra Stoicescu pe pagina sa de Facebook.