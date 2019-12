Alessandra Stoicescu, primul Crăciun alături de Sara

Alături de ecografia Sarei, Alessandra Stoicescu a postat un mesaj emoținant: „Acum exact un an primem cel mai frumos dar din lume. Atunci am aflat ca ești și ca ești cât un bob de fasole.. cel mai de preț bob .. bobul de om. Sara noastră, minune de Crăciun, mulțumim că ne-ai ales pe Sergiu Constantinescu și pe mine sa-ți fim părinti. Crăciun fericit! #motheranddaughter #miracle #christmas #fatheranddaughter #Sara #smile #tears of #joy”

Pe lângă această postarea jurnalista Sandra Stoicescu mai publicat pe Faceebok și alte poze cu frumoasa ei familie.

Sursa: Antena 3