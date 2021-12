Alex Velea a spus adevărul despre relația pa care o are cu Zanni, după ce s-a zvonit că s-au certat: „Se poate vindeca singur”

Zanni a devenit cunoscut ca parte a echipei de artiști ai lui A.ex Velea și tocmai de aceea speculațiile potrivit cărora cei doi s-ar fi certat i-a uimit pe toți. Alex Velea a vrut să clarifice lucrurile și să spună clar că nu a existat nicio „ceartă” și nicio „trădare”.

Alex Velea a realizat un videoclip pe TikTok cu scopul de a clarifica situația. Alex Velea a mărturisit că Zanni trece printr-o perioadă mai dificilă, însă nu se pune problema despre o ceartă cu artistul.

Alex Velea dă cărțile pe față. Ce spune artistul despre Zanni, după ce sa zvonit că s-au certat

„De curând, au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea, fac acest video pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el. Am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă așa este viața, și cu suișuri, și cu coborâșuri”, a spus Velea.

„Nu m-a trădat cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple. Nu a fost deloc așa, nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual. Nici nu o să o fac prea curând, pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut, exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio. În concluzie, nu a existat nicio ceartă”, a mai spus Alex Velea.

Povestea emoționantă de viață a lui Zani

Zanni a fost concurent în sezonul 8 de Chefi la cuțite.

Zanni are un trecut emoționant, a trăit într-un orfelinat până la 6 ani, iar apoi a ajuns în organizația „SOS Satele Copiilor”.

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Îmi aduc aminte perfect că la un moment dat, de câteva ori pe lună au înceut îngrijitoarele să ne scoată în curte și să ne alinieze.

Tot ce știam era că după fiecare aliniere în curte, unul dintre noi dispărea...Știam că dispare spre ceva mai bun și mai știam că nu vreau să rămân singur la cămin. Se făceau adopții, pentru că urma să se închidă orfelinatul (...).

Nu realizam că viața poate să fie mai bună, că foamea poate să treacă (...). Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zanni la Chefi la cuțite.

Zani a devenit cunoscut, ca parte a echipei lui Alex Velea.

„Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a povestit Zanni.

