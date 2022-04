Alex Velea, declarații controversate. Motivul pentru care nu s-ar înrola în armată în cazul unui război „Ce îți oferă patria ție?”

De peste o lună, țara vecină Ucraina se află în război și efectele au început să se simtă și la noi. Deși autoritățile ne-au asigurat în nenumărate rânduri că nu se pune problema ca România să intre în conflict, ideea unui război extins i-a speriat pe mulți.

Printre aceștia se numără și vedetele autohtone care și-au construit o viață aici și se întreabă cum ar reacționa într-o astfel de situație.

Îndrăgitul artist este printre primii care, recent, și-a exprimat ferm decizia și a explicat de ce nu s-ar înrola niciodată în armată. Invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, iubitul Antoniei a declarat că nu înțelege actele de violență, fiind o persoană pașnică și că nici nu este dispus să își riște viața pe front.

„Eu urăsc violența, urăsc războaiele. Pentru ce am lupta? Pentru ce am muri? Pentru patrie? Ce îți oferă patria ție? Nu aș vrea să mă duc la război, să fiu nevoit să mă duc la război. Sunt războaie făcute de bătrâni, în care mor tinerii”, a spus acesta.

Cântărețul a mai adăugat că unul dintre motivele pentru care a luat această decizie este siguranța familiei sale. În plus, a ținut să adauge că acest conflict armat a fost inițiat de bătrâni, pentru ca tinerii să moară.

Citește și: Ce mesaj dur i-a transmis Iulia Albu lui Alex Velea, în urma unui conflict mai vechi

Totuși, artistul nu este singura persoană publică din showbiz-ul românesc care și-a exprimat sincer poziția față de acest subiect. Dan Capatos și Liviu Vârciu au invocat aceleași motive precum artistul.

Dincolo de frica războiului, prezentatorul Xtra Night Show a spus că scopul lui principal este de acela de a-și apăra copilul și a-l duce într-un loc sigur.

Deși până acum nu au oficializat relația, Alex și Antonia sunt mai fericiți ca oricând. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, el a mărturisit că nu o vede pe artistă doar ca pe iubita și mama copiilor lui. Pentru el, Antonia este totul, este Universul său, muza lui.

„Antonia e sprijinul meu, principalul susținător și fără ea nu aș fi făcut multe lucruri notabile din viața mea. E mai mult decât o iubita sau o soție. Aș zice că e Universul meu, fără să exagerez”.

„E muza mea, cea mai mare fană a mea și, mai ales, e mama copiilor mei. Mă simt norocos și binecuvântat să o am că parteneră de viață. Atât în viața asta cât și după. Aș face orice pentru ea”, a încheiat Alex Velea.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY