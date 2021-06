Alexandru Ciucu, în oraș cu soția și copiii lor. Poza care a emoționat pe toată lumea

De-a lungul timpului s-a tot vorbit despre o posibilă despărțire dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, iar acest zvon a fost distrus de creatorul de modă care a publicat o fotografie emoționantă în care apar aceștia la masă, la restaurant.

Alexandru Ciucu, fotografie emoționantă pe rețelele de socializare

Alexandru Ciucu a publicat o imaginea adorabilă cu familia lor, la masă, la restaurant. Prietenii virtuali ai acestuia i-au apreciat fotografia într-un număr destul de mare, semn că formula aceasta a familiei lor este cea mai frumoasă.

Deși s-a zvonit că ar fi vorba de o infidelitate din partea lui, iată că aceste vorbe nu ar fi adevărate, iar iubirea de fiecare dată învinge. Alexandru Ciucu și Alina Sorescu și-au scos copiii la restaurant și s-au fotografiat zâmbind.

Ce spune Alina Sorescu după ce s-a zvonit că Alexandru Ciucu o însală

Alina Sorescu și Alexandru Cucu sunt căsătoriți de peste 10 ani, iar de-a lungul căsniciei s-a mai vorbit despre destrămarea cuplului. Artista a preferat să stea departe de ochii curioșilor și să își concentreze toată atenția asupra copiilor, însă nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să vorbească despre toate zvonurile apărute în presă.

„Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine.", a mărturisit Alina Sorescu, la Prima TV.

Solisa nu a dat prea multe informații despre întâlnira soțului ei cu femeia misterioasă, însă a vorbit despre momentele prin care a trecut în ultima perioadă.

„Tind să cred că m-a schimbat în bine această perioadă. Eu simt că sunt mai puternică după pandemie. Mi-am văzut constant și cu grijă de drumul meu, mi-am concentrat atenția pe fetițele mele. Am școala de muzică „Picii lui Soreasca', am avut un proiect în TVR. Simt că întotdeauna mi-au ieșit lucrurile, am avut mereu răbdare și oamenii știu că sunt un om serios.", a mai spus artista.

Unde s-au cunoscut Alexandru Ciucu și Alina Sorescu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au cunoscut la Cerbul de Aur, prin intermediul prietenului lor comun, Cătălin Botezatu. La un an de la acel moment, artista a fost cerută în căsătorie de partenerul său, iar 12 luni mai târziu s-au cununat.

„Mi-a plăcut de ea și m-am dus țintă. Nici nu m-au demoralizat lucrurile care s-au spus. Mi-a plăcut de ea și am vorbit cu ea. E diferență de 10 ani. Noi am terminat aceeași școală generală, dar nu ne-am întâlnit niciodată în perioada școlii”, a declarat Alexandru Ciucu în trecut despre actuala sa soție.