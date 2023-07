Alexia Eram, primele declarații după ce s-a întors din America Express. Ce le-a spus fanilor: „Avem problemele noastre”

Alexia Eram și fratele ei, Aris, au ajuns în țară, după experiența America Express. Creatoarea de conținut le-a povestit fanilor din mediul online cu ce amintiri a rămas din aventura vieții sale.

Alexia și Aris Eram au acceptat să participe la America Express 2024. Filmările au luat sfârșit, iar concurenții s-au întors acasă. Nouă echipe au plecat în aventura vieții lor în America Latină, unde au trecut prin probe de foc în Columbia, Ecuador și Argentina.

Alexia Eram, primele declarații după ce s-a întors din America Express. Ce le-a povestit fanilor din mediul online

Creatoarea de conținut și fratele ei au ajuns în țară, după America Express. Tânăra a intrat pe InstaStory și le-a povestit fanilor cum a fost întreaga experiență departe de casă și cu ce amintiri a rămas de pe meleagurile străine.

„Voiam să vă spun că „America Express" a fost o experiență unică, minunată. Cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea! Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi și, în general, atât de multe emoții. Să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț. A fost extraordinar! De-abia aștept să vedeți, la TV, emisiunea!

De-abia aștept și eu să mă văd și să văd pe toți colegii cu care am fost în această competiție. Am întâlnit niște oameni minunați. Am legat prietenii, acolo, și vreau să le mulțumesc tuturor pentru experiența pe care am avut-o. Vreau să felicit toți oamenii implicați în această emisiune, care sunt în spatele camerelor. Este o muncă imensă pentru a crea acest show. Bravo lor, tot respectul!

Le mulțumesc persoanelor care au fost în echipa mea, cameramanul și reporterița noastră, niște oameni minunați. Abia aștept să vedeți emisiunea! Este o experiență de neuitat, care ți se poate întâmpla doar o dată în viață. Am trecut prin atât de multe lucruri și abia aștept să vă pot povesti tot ce s-a întâmplat.

Este foarte dubios să te întorci acasă și să intri, din nou, în „normalitate", după atâta timp în care, efectiv, ai trăit complet altcumva. Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris. Această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să îți dai seama cât de norocos ești cu viața ta.

Te ajută să îți dai seama de problemele reale. OK, da, și noi avem problemele noastre, fiecare om are problemele lui, dar acolo îți dai seama că o viață atât de simplă, totuși, face ca oamenii să fie mult mai fericiți decât majoritatea oamenilor care au bani sau confort. Este, efectiv, o lecție de viață.

Este incredibil tot ce-am trăit acolo și chiar trăiești viața! Trăiești viața fără telefon, fără bani. Pur și simplu, doar cu lucrurile bune și rele pe care viața ți le dă”, a povestit Alexia Eram pe story-ul ei.

Înainte de filmări, Alexia și-a motivat alegerea de a participa la una dintre cele mai urmărite show-uri TV.

„Am acceptat invitația de a pleca în America Express pentru că ne place foarte mult acest format tv în care îți sunt testate limitele într-un fel special. Pe de altă parte, cred că nici în momentul de față nu știm exact în ce ne-am băgat, dar suntem siguri, și eu și fratele meu, că poate fi una dintre cele mai interesante experiențe ale vieții.

Și dacă nu la 20 de ani, când?! Ne dorim să ne bucurăm de fiecare moment, să-l trăim la maximum, să învațăm cât mai multe, să descoperim locuri, oameni și obiceiuri, și să rămânem cu amintiri frumoase. Chiar și faptul că voi fi cu fratele meu, 24 de ore din 24, este ceva nou. Cine petrece non stop atâta timp cu un frate la vârsta asta? Cred că va fi o bază solidă pentru viitorii “frați adulți”:)”.

La rândul său, Aris a fost curios de ceea ce se va întâmpla, mai ales că-i plac provocările.

“Am hotărât să plec într-o aventură care să mă pună la încercare din multe puncte de vedere, și America Express sună a «experiență ce trebuie trăită». Sunt curios de ce sunt în stare. Îmi plac provocările și abia aștept să fac echipă cu Alexia, pentru că suntem complet diferiți dar cu aceeași dorință de a descoperi lumea! S-ar putea să ne iasă bine. În orice caz, o să facem tot ce ne stă în putință!”.