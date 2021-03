Alina Eremia, într-un body negru ce a pus pe jar imaginația fanilor. Cum s-a fotografiat diva blonda

“Purtam o conversatie foarte misto si s-a ajuns si la subiectul “fericire”.

Fericirea aia utopica e mai aproape decat crezi, e in tine.Tu stii ce e fericirea pentru tine. Nu mai cauta raspunsul in stanga si in dreapta.Fericirea mea nu coincide cu a ta.

Nu mai astepta confirmari de la altii, valideaza-ti singuri trairile si alegerile.

E bulversant sa auzi o mie de pareri vizavi de ce zici, ce faci , ce porti, cum stai , cum nu stai. Anuleaza autenticitatea , iar tu renunti cate putin la fericirea aia dupa care alergi. Paradoxal nu? Iti scapa fericirea alergand dupa ea. Pentru ca fericirea ti-o faci cu mana ta! Va doresc sa fiti voi, ca sa fiti cat mai fericiti! 🖤🖤🖤

Just sharing some thoughts:)”, scrie artista.

Pentru că fericirea este importantă pentru noi toți, Alina a atras atenția asupra faptului în care fiecare dintre noi încearcă să dobândească fericirea.

