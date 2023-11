Alina Laufer, despre cum i-a afectat familia accidentul rutier din vară: „Am crezut că o să treacă”. Ce a spus despre gemenii săi

Alina și Ilan Laufer au fost implicați într-un accident rutier în luna august, atunci fiind transportați la spital, alături de copiii lor în vârstă de doi ani și jumătate. De curând, soția fostului ministru a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit cu ce sechele au rămas după acel episod.

În cadrul unui interviu recent, acordat pentru Viva, Alina Laufer a dezvăluit că incidentul a fost unul extrem de traumatizant pentru ea și familia ei. Ea a dăugat că de fiecare dată când aud o ambulanță, cei mici își amintesc de nefericitul eveniment prin care au trecut.

În urma accidentului cauzat de un șofer care nu a acordat prioritate, toți membrii familiei Laufer au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alina Laufer, despre cum i-a afectat familia accidentul rutier din vară

Deși acum se simte bine și este mai liniștită, Alina Laufer a dezvăluit că vara aceasta a trecut prin unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale.

„Vara aceasta am trecut printr-unul dintre momentele cele mai grele ale vieții noastre, pot să spun. Accidentul rutier de la finalul lunii august a fost extrem de traumatizant pentru noi, ne-am speriat îngrozitor. Din păcate, nu am putut să-l evităm… Cineva de pe contrasens a vrut să facă stânga chiar în fața noastră, fără să se asigure deloc, și ne-am trezit cu un autovehicul care ne-a tăiat drumul, într-o distanță foarte mică. Ilan a tras dreapta de volan, ca să-l evite și am nimerit fix într-un copac de la marginea drumului.”, a explicat Alina Laufer pentru Viva.

„(...) Nathaniel a suferit cel mai mult, mititelul a avut nasul spart și o tăietură la frunte, deși era în scaun. (...) Davina este bine, ea nu a suferit în urma accidentului și nici după, dar s-au speriat amândoi. De atunci, de fiecare dată când văd o ambulanță, își aduc aminte cum au fost cu ambulanța fiecare, cum Nathaniel a avut buba la nas… Povestesc, săracii, de fiecare dată aceeași întâmplare.”, a mai transmis soția lui Ilan Laufer pentru Viva, adăugând că Ilan Laufer, soțul ei, a avut unele atacuri de panică.

„Ilan a avut puțin, la un moment dat, niște atacuri de panică și el, dar și-a revenit, am plecat în concediu și a fost mult mai bine după, văd că nu s-au mai repetat.”

Cu ce probleme de sănătate s-a ales Alina Laufer

Alina Laufer a dezvăluit că în urma accidentului rutier a rămas cu o problemă la picior, pentru că atunci refuzare internarea, iar acum regretă.

Ea a mai spus că în perioada ce a urmat i-a fost destul de greu și din punct de vedere psihic, pentru că sperietura a lăsat urmări.

„Eu am refuzat internarea, cu toate că nu mă simțeam bine, și acum îmi pare rău, pentru că am rămas cu o problemă la picior care văd că nu trece. Am crezut că o să treacă, dar tot nu-mi trece, va trebui să mă duc la medic. (....) Coastele mi-au trecut, la fel și sternul. A durat ceva timp, a durat cel puțin o lună de zile să ne refacem, dar la picior încă nu mi-am revenit și sigur-sigur nu o să-și revină de la sine. Trebuie neapărat să mă duc la ortopedie, la spital, și să văd ce fac, dar nu am avut timp să am grijă și de mine în perioada aceasta, din păcate. A fost greu și din punct de vedere psihic, pentru că m-am speriat destul de tare în urma accidentului, și după aceea, când m-am urcat la volan pentru prima dată, mi-era puțin frică, eram conștientă de tot ceea ce se petrecea în jurul meu, mă gândeam că nu pot să controlez orice situație. A durat cred că vreo două săptămâni să trec peste acel sentiment și să-mi revin la starea de dinainte, să pot să conduc cu lejeritate.”, a mai adăugat Alina Laufer pentru Viva.