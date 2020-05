Alina Pușcaș a ajuns la spital, după ce s-a accidentat pe platourile emisiunii "Te cunosc de undeva!"

Ieri, 15 Mai 2020 se intamplau multe pentru noi...dar cel mai important lucru era semi-libertatea de a face lucruri la care visam, de aproape 2 luni! Am invatat (fie ca acesta era scopul sau nu) sa apreciem din nou frumusetea lucrurilor simple si mai ales, am redescoperit natura! 🍀 90% dintre fotografiile pe care le-am facut in perioada de carantina, au fost despre Natura... Bineinteles, fotografii facute cu noul #huaweip40pro, de care sunt foarte mandra (motiv pentru care nu ratez fotografiile in oglinda 😜) Ce a insemnat pentru mine 15 Mai? O mana luxata (motiv pentru care apare si orteza in fotografie 😅, doare dar nah...), primul machiaj profesional dupa atata timp (😎), prima schimbare tip transformare ( "te cunosc de undeva", personaj Elsa Grey Matte 😁) si prima sedinta foto facuta cu mult, mult, foarte mult entuziasm! VOI? Cum ati simtit prima zi de libertate? P. S: STAY GREY, GREY MATTE! 😜 #photography #fashionphotography #grey #greymatte #huaweip40pro #stayconnected #huawei #session #photoshooting #romania #freedom #fun #mychoice #ideas #international

A post shared by Alina Puscas - Stoenescu (@alina_puscas_) on May 16, 2020 at 12:10am PDT