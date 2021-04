Amanda Bynes, de nerecunoscut la 35 de ani. Cum arată și ce face după problemele cu poliția și substanțele ilegale

Amanda Bynes a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe adolescente de la Hollywood după ce a apărut în serialul All That , din 1996 până în 2000. Fanii emisiunii au fost atât de încântați de prestația ei, încât Bynes a primit propriul serial, The Amanda Show, din 1999 până în 2002.

A urmat un alt serial de succes, What I Like About You, din 2002 până în 2006, după care a început o carieră de succes în filme, cu primul rol de pe marele ecran în pelicula Big Fat Liar (2002).

După Big Fat, Liar, Bynes a apărut în numeroase alte filme de succes, printre care se numără What a Girl Wants (2003), Robots (2005), She's the Man (2006, în care a jucat alături de Channing Tatum), Hairspray (2007, în care a jucat alături de John Travolta), and Easy A (2010, în care a jucat alături de actrița de Oscar Emma Stone).

Din păcate, cariera ei a luat o întorsătură nefericită pe măsură ce au apărut probleme în viața ei personală.

Cum arată și ce face Amanda Bynes la vârsta de 35 de ani

Născută Amanda Laura Bynes, pe 3 aprilie 1986, actrița a început să aibă probleme legale în anul 2012, când a fost prinsă de poliție în timp ce conducea sub influență. Un an mai târziu, polițiștii au fost chemați în blocul în care stătea Bynes, pentru că vecinii observaseră că a consumat substanțe ilegale.

Citește și: O chitanță l-a salvat din închisoare după ani de zile. Cum și-a demonstrat un om inocența printr-o simplă hârtie

Tot în 2013, ea a fost reținută de poliție după ce ar fi incendiat o alee. Bynes a ajuns într-un centru de evaluare psihiatrică, unde a stat 72 de ore.

Vezi cum arată Amanda Bynes la 35 de ani în GALERIA FOTO

În anul 2014, Bynes a scris mai multe mesaje pe rețelele de socializare, în care își acuza tatăl de abuz. Aceasta a șters la scurt timp acuzațiile de pe platforma de socializare și a recunoscut că a mințit. La scurt timp, Bynes a fost internată într-un centru pentru tratament și a fost diagnosticată, potrivit spuselor ei, cu sindrom bipolar.

În anul 2018, Bynes a susținut că nu mai consumase substanțe ilegale și că a reușit să renunțe la ele cu ajutorul părinților săi, și și-a cerut scuze pentru acuzațiile false pe care le-a făcut la adresa lor cu ani în urmă.

În acest moment, se pare că viața personală a lui Bynes e într-un loc mult mai bun decât era acum câțiva ani.

”Amanda o duce foarte bine,” a declarat avocatul ei, David A. Esquibias, pentru People. ”Trăiește lângă plajă, merge la școală, îi place să mediteze și să facă sport.”

”Abia așteaptă să își serbeze ziua de naștere alături de familie și prieteni,” a continuat el.

În luna ianuarie a acestui an, actrița a lansat un cântec rap, numit Diamonds. În luna octombrie a anului trecut, Esquibias a declarat că Bynes urmează să își ia diploma de la Institutul de Modă și Design din California.

Citește și: Staruri care au făcut ani grei de închisoare. Ce muzician celebru a fost condamnat pentru omorârea unui femei în propria locuință

”Amanda are un simț antreprenorial foarte bun,” a continuat el. ”Acum se interesează de parfumuri. Ar vrea să adauge un parfum la colecția de haine. Dar nu vă entuziasmați, încă e la școală pentru a-și lua diploma.”

În acest moment, Bynes e logodită cu Paul Michael, pe care l-a cunoscut în timpul recuperării sale, în anul 2019.