Ameri Nasrin și soțul ei au fost nași de botez, la aproape două săptămâni de la nuntă. Cum arată rochia în care a strălucit

Ameri Nasrin a avut parte ce o perioadă solicitantă și extrem de frumoasă. Prezentatoarea TV și soțul ei și-au luat inima în dinți și au pășit spre cununia civilă pe data de 16 august. Cei doi au trăit cele mai frumoase momente, iar evenimentul a fost unul de-a dreptul spectaculos.

Deși a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor, vedeta a marcat o nouă experiență unică. Aceasta și partenerul ei au fost nași de botez, chiar la aproape două săptămâni de când au spus marele "DA".

Ameri Nasrin și soțul ei s-au lăsat fotografiați alături de finul lor, însă rochia albă la care a apelat focoasa brunetă a întors toate privirile internauților.

Cum a fost îmbrăcată Ameri Nasrin la botezul finului său

Prezentatoarea de la Antena Stars a publicat pe contul de Instagram o poză alături de soțul ei și finul său de la botezul micuțului. Imaginea nu a putut să treacă neobservată, iar băiețeul a înduioșat inimile internauților.

Mai mult decât atât, rochia pe care a îmbrăcat-o Ameri Nasrin a atras toată atenția urmăritorilor săi. Aceasta a străluit într-o rochie scurtă și cu crăpătură pe picior, care i-au lăsat la vedere cele mai frumoase părți ale corpului, în mod special umerii goi, bustul generos și picioarele subțiri.

Vedeta a asortat ținuta cu câteva bijuteri, o coafură spectaculoasă și o pereche de sandale care s-au potrivit de minune cu piesa vestimentară. De asemenea, Pisoi, soțul ei a apelat la o cămașă albă și pantaloni crem pentru a se asorta cu partenera lui.

"Fericiți să-i fim nași micuțului Alexandru Gabriel! 🥳💙 Să fii sănătos, voinic și împlinit!", a scris Ameri Nasrin la descrierea imaginii.

Postarea a strâns rapid mai bine de 4 mii de aprecieri și o mulțime de reacții pozitive, semn că este îndrăgită de foarte multe persoane.

"Să vă trăiască finuțul! Felicitări!❤️❤️", "Felicitări! Să vă trăiască! Sunteți minunați! ❤️", "Superbă rochița! Și tu și mai și!" sau "O pereche de nași superbi, vă potriviți amândoi ❤️❤️❤️", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care au ținut neapărat să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Cum a arătat Ameri Nasrin în ziua cununiei civile

Ameri Nasrin a avut parte de o cununie superbă. După 7 ani de relație cu bărbatul care a cucerit-o, prezentatoarea TV a spus „Da” în fața ofițerului stării civile. Aceasta a purtat o rochie scurtă și albă, în care a radiat de fericire.

Într-o fotografie publicată pe rețelele sociale, Ameri Nasrin s-a lăsat fotografiată cu zâmbetul pe buze și ținând buchetul de mireasă: „Prinde-l dacă poți”, a scris prezentatoarea în dreptul fotografiei.

„Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată. O să avem și super muzică, vremea ține cu noi, sper să nu avem niciun incident. Încă nu realizez, dar acum e doar cununia, la nuntă, la anul, o să fie mulți, mai mulți prieteni”, a spus Nasrin Ameri înainte de căsătorie, la Antena Stars.

