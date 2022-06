Ana Crudu, sora Danielei Crudu, s-a cununat religios în Italia. Ce rochie a purtat blonda la nuntă și cum arată soțul ei | Imagini

Ana Crudu s-a căsătorit în biserică, pe meleagurile Italiei, cu alesul inimii sale, Adrian Neagu. Sora Daniele Crudu a făcut cununia religioasă, după ce în 2021 s-a căsătorit civil cu bărbatul alături de care vrea să-și petreacă tot restul vieții.

Ana Crudu, sora Danielei Crudu, s-a cununat religios în Italia. Cum arată soțul său, Adrian Neagu

Chiar dacă au spus “DA” în fața stării civile, cei doi au ținut să-și mărturisească iubirea și prin jurământul sfânt de la slujba cununiei, în fața altarului.

Evenimentul a fost discret și lipsit de camerele de filmat ale presei din România. Doar prin intermediul rețelelor de socializare au putut afla admiratorii de evenimentul extrem de important din viața familiei Crudu.

De la eveniment nu a putut lipsi Daniela Crudu, care și-a făcut apariția într-o rochie din satin, extrem de decoltată, de un albastru deschis. Acesta i-a fost alături surorii ei mai mici în una dintre cele mai importante momente ale vieții sale, când a jurat în fața lui Dumnezeu o viață alături de bărbatul său, Adrian Neagu. De la eveniment nu a lipsit nici tatăl celor două fete.

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO.

Citește și: Sora Danielei Crudu s-a căsătorit. Primele imagini de la cel mai important eveniment din viața Anei Crudu

Este evident faptul că Ana Crudu se află în topul celor mai frumoase și dorite femeie de la noi din țară, alături de sora ei. Mireasa a ales pentru cununia religioasă o rochie albă, din satin, și o coafură cu bucle lejere, în timp ce mirele său a îmbrăcat un costum clasic, negru.

Cine este mama Anei și a Daniele Crudu. Fiica ei cea mică s-a căsătorit

Mama Danielei, Florentina a ales să părăsească România pe când Daniela Crudu avea doar 13 ani și să-și caute un loc de muncă, bine plătit în străinătate.

Aceasta și-a găsit de muncă în Italia: “Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an”, a mărturisit Florentina, mama Danielei, la Antena 1, acum ceva timp în urmă.

Citește și: Daniela Crudu, apariție incendiară într-un costum de baie minuscul, în vacanță. Cât de sexy este bruneta

În anul 2013 părinții Danielei Crudu au decis să-și separe viețile. Aceștia nu au divorțat, au rămas în relații bune, dar fiecare pe drumul său.

Mama Danielei a ales să se întoarcă în țară în anul 2015 cu partenerul ei și a decis să facă o investiție într-o proprietate imobiliară în cartierul în care locuia fiica ei, Daniela Crudu.

După ce mama ei a plecat, Daniela Crudu a început să frecventeze locuri care o duceau spre drumul televiziunii. Cluburile era locul în care ea își găsea frumusețea zilelor. În acea perioadă, fost asistentă TV a fost remarcată de către patronul unui club, cel care i-a și propus o ofertă de muncă, ajungând în scurt timp dansatoare.

Citește și: Daniela Crudu a mers la estetician și a apărut pe rețelele de socializare cu o intervenție nouă la nivelul buzelor. Iată cum arată

Imediat ce a terminat liceul, Daniela Crudu a participat la casting pentru "Neața cu Răzvan și Dani" și astfel a debutat în showbiz.

Teo, Costel, Dan Badea și Vio continuă căutarea viitoarei mari senzații din domeniul stand-up-ului ▶ Vezi noul episod