Imagini hot! Anamaria Ferentz a mărturisit care este secretul siluetei sale. La 45 de ani, artista are un corp de invidiat! | Video

Coronavirusul nu i-a dat bătăi de cap Anamariei Ferentz. Artista care locuiește de aproape 10 ani de zile în America, a lansat zilele trecute o piesă și un videoclip realizate în izolare. OMG, Ce bine e!' este astfel o piesă compusă de ea special pentru această perioadă. Îmbrăcată elegant, într-o rochie cu paiete, artista face curat prin casă, dă cu aspiratorul, își arată picioarele perfecte și bine lucrate într-o cadă plină de baloane.

"Pentru mine această izolare a fost benefică. Nu am avut timp chiar deloc să mă plictisesc! Am muncit mult cât am stat acasă, drept dovadă am scos și această piesă cu videoclip haios, atât în limba română cât și în engleză, OMG, Ce bine e!'. Este o piesă despre izolare, eu fiind o persoană singură, cu un cățel. Arată exact partea asta a omului care probabil a luat-o razna stând în casă atâta timp, gătind și făcând curățenie. Am vrut să fie ceva haios într-o perioadă în care lumea s-a săturat de lucruri negative. Totul este realizat la distanță. Piesa este făcută de mine, versurile și muzică îmi aparțin, la producția muzicală am colaborat cu un român care stă în Canada, Mihai Trușcă. În studioul unde am tras vocile am mers singură. Acest clip a fost făcut în izolare și am fost eu și regizoarea, Carina Tăutu și Supai, cățelul meu. Piesa are și versiunea în limba engleză pentru cei care nu sunt vorbitori de limba română", mărturisește Anamaria Ferentz.