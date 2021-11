Anamaria Prodan, declarații cu privire la divorțul de Laurențiu: „Alegerile ieftine l-au costat foarte scump”

Anamaria Prodan a vorbit la Antena Stars despre divorțul prin care trece cu Laurențiu Reghecampf, tatăl lui Bebeto. Aceasta a dezvăluit faptul că, deși a reușit să-l ierte, ea nu crede că îl va mai primi înapoi.

Anamaria Prodan, declarații cu privire la divorțul de Laurențiu Reghecampf. Ce i-a transmis

Anamaria Prodan și-a deschis sufletul și a vorbit într-un interviu pentru Antena Stars despre divorțul prin care trece acum cu încă soțul ei, Laurențiu Reghecampf, bărbatul care și-a refăcut viața cu altă femeie.

Citește și: Anamaria Prodan Reghecampf, apariție surprinzătoare pe internet în plin proces de divorț. Impresara s-a pozat în cadă

Impresara spune că a reușit să-l ierte, așa cum a făcut cu mulți oameni care i-au greșit, dar nu crede că îl va mai primi înapoi.

„S-a întors de atât de multe ori, încât nu mai credeam. L-am ajutat întotdeauna să treacă peste, momente de slăbiciune. Când ajungi la asemenea nivel.. Cel mai minunat lucru în viața mea a fost să iert. Am iertat pe toată lumea. Și pe fostul meu soț l-am iertat cu prețul mândriei mele și a familiei mele. Eu nu am fost pe Laurențiu plecând nopțile, după ce Luca a pecat în America, după ce am renovat toată casa a întâlnit domnișoare de acest gen. Respectați-i și voi alegerea, faptul că s-a ajuns până aici să trimită fotografii din diferite locuri din lume spune multe despre deminitatea unui om, a unui părinte.

Eu cred că la final când se cerne sita se află lucruri. Deocamdată suntem în pace, mi-am informat soțul dacă nu oprește această mizerie din presă, o poveste nedemnă pentru un tată, atunci o să vorbesc eu. Comunicăm foarte rar, trebuie să înețeleagă că alegerile ieftine l-au costat foarte scump și trebuie să se obișnuiască cu ideea”, a spus ea pentru Antena Stars.

Citește și: Anamaria Prodan, postarea surprinzătoare făcută chiar din aeroport. "Sunt aici cu mine, dar nu vor deloc să apară"

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf cresc împreună patru copii

Cei doi s-au căsătorit pe data de 14 iunie 2008 în Las Vegas, iar pe pe 31 august 2008 s-a născut băiatul lor, Laurențiu Junior, în Germania.

Cuplul crește împreună patru copii. Cele două fete ale impresarei din prima căsătorie cu baschetbalistul român Tiberiu Dumitrescu, alături de care le-a crescut pe Rebecca, în vârstă de 21 de ani și Sarah, în vârstă de 20 de ani.

Cele două domnișoare s-au născut în New Jersey, Statele Unite. Împreună cu Laurențiu mai crește un copil, Luca, băiatul din prima căsătorie a lui Laurențiu, născut în 2001. De asemenea, cei doi au grijă și de copilul lor, Laurențiu Junior, în vârstă de 13 ani.

La vârsta de 47 de ani, Anamaria Prodan are o carieră de succes și este agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea și FC Snagov, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la Concordia Chiajna.

Anamaria Prodan este fiica Ionelei Prodan și a lui Traian Tănase. Are o soră pe nume Anca.Tatăl ei a murit pe când Anamaria avea 19 ani. Afacerista investeșe zeci de mii de euro în haine pentru a arăta impecabil, lucru bine-cunoscut în rândul oamenilor din showbiz.